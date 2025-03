Emirates lädt zum Open Day und eröffnet neue Crew Zone

Emirates veranstaltet in Wien einen Open Day für alle, die Teil der internationalen Cabin Crew von Emirates werden möchten. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über die spannenden Karrierechancen bei der Airline zu informieren und sich auch direkt zu bewerben.

Datum: 2. April 2025 um 09.00 Uhr

Ort: Renaissance Vienna Schönbrunn Hotel, Linke Wienzeile/ Ullmannstraße 71, 1150 Wien

Info: Weitere Details zu den Anforderungen und dem Bewerbungsprozess gibt es auf www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew.

Neue „Crew Zone“ eröffnet

Auch in das Wohlbefinden und die Weiterentwicklung aller bestehenden Cabin Crew Mitglieder investiere Emirates kontinuierlich: Mit der neu eröffneten „Crew Zone“ im Emirates Group Headquarter in Dubai steht den Mitarbeitenden ab sofort eine moderne, rund um die Uhr zugängliche Einrichtung zur Verfügung. Die Investition von rund 757.000 EUR biete Emirates Cabin Crew Mitgliedern ab sofort eine Vielzahl an Services – von Schulungen über technischen Support bis hin zu einem Beauty- und Wellnessbereich. Die Crew Zone umfasst sieben Bereiche, darunter:

Crew Engagement Zone: Ein interaktiver Bereich für Schulungen, Produktpräsentationen und Workshops zu beruflichen sowie persönlichen Themen

One Device Hub: Technischer Support für das Emirates One Device Programm, das die Crew mit iPhones oder iPads ausstattet, um den Bordservice zu optimieren

Crew Lounge: Ein gemütlicher Rückzugsort etwa für Erholung und Gespräche mit KollegInnen

Facilities Distribution Service: Schnelle und unkomplizierte Abwicklung von Dokumenten wie Visa oder Dienstgeräten

Crew Computer Zone: Arbeitsplätze mit moderner Technik und schnellem Internet für administrative Aufgaben oder persönliche Anliegen

Crew Connect Services: Rund um die Uhr besetzter Support für Crew-Anfragen – vor Ort, telefonisch oder per E-Mail

Beauty Hub: Ein Bereich für individuelle Beratungen zu Make-up, Hautpflege, Fitness und Ernährung

Mit dieser Investition wolle Emirates das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Cabin Crew stärken und die persönliche sowie berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeitenden unterstützen, schreibt die Airline in einer Presseaussendung. (red)