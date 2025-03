Gelebte Nachhaltigkeit im Bucuti & Tara Beach Resort

Als der Österreicher Ewald Biemans nach Aruba kam, glich die Insel einem kleinen Paradies: In den 1960er Jahren gab es noch kaum Tourismus, die Insel war noch ein Geheimtipp. Doch die strahlend weißen Strände sprachen sich schnell herum, der Tourismus wuchs rasant und brachte neue Herausforderungen mit sich. Hotels wuchsen schneller als Palmen in die Luft, Wälder und Mangroven wichen Pools und Gästezimmern. Biemans bereitete diese Entwicklung Sorge.

Pionier der Nachhaltigkeit

Mit Sorge betrachtet Biemans schon in den frühen 1990er Jahren diese Entwicklung. Hinzu kommen Ölkrisen, die plötzliche Angst vor dem Ozonloch und Einwegplastik, das mehr und mehr in der unberührten Natur Arubas zu finden ist. Dann startet die Klimakonferenz 1992 in Rio de Janeiro. Ein Weckruf – auch für Biemans. Er hatte sein Hotel 1987 eröffnet, eigenhändig die Kokospalmen an den Eagle Beach gepflanzt, der heute zu den drei schönsten Stränden der Welt zählt – laut Tripadvisor.

Von der Ölindustrie zum Tourismus

Als Biemans in den 1980er Jahren aus Österreich nach Aruba kommt, ist eine Ölraffinerie der größte Arbeitgeber, es gibt nur wenige Hotels und dafür viele verträumte Fischerdörfer. Heute ist die Erdölindustrie von der Insel verschwunden und der Tourismus Arbeitgeber für die meisten Menschen. Für Ewald Biemans gehe es dabei nicht nur um den Profit, sondern darum, gemeinsam zu wachsen, sodass möglichst viele Menschen davon profitieren. Es gehe ihm darum, nicht nur das Bewusstsein zu schaffen, dass Umweltschutz wichtig ist, sondern auch darum, möglichst vielen Menschen zu zeigen, wie es gehen könne, so das Resort in einer Pressemeldung zur Verleihung des Lifetime-Award der Zeitschrift Connoisseur Circle an Biemans.

Förderungen für MitarbeiterInnen

Aus diesem Grund habe der Hotelier jetzt ein eigenes Spar- und Darlehensprogramm für seine MitarbeiterInnen eingerichtet, mit dem er Kredite an seine Angestellten vergibt. Diese Kredite sollen die Einheimischen unterstützen, wenn sie in Nachhaltigkeit investieren wollen, also etwa in E-Autos oder eigene Solaranlagen, dann würden sie vergünstigte Bedingungen bekommen. Auf seine Initiative hin bildet das Bucuti & Tara Beach Resort seine MitarbeiterInnen und die BewohnerInnen der Insel in nachhaltigen Themen weiter, denn Biemans wisse, dass in Bewusstsein und Bildung der Schlüssel zu einer besseren Zukunft liege. Um sicherzugehen, dass die Lieferanten seines Hotels die hohen ethischen und ökologischen Standards erfüllen, die Biemans brauche, um sein Hotel zertifizieren zu lassen, habe er eine eigene Zulieferfirma gegründet, die nun auch andere Hotels auf der Insel mit nachhaltigen Produkten ausstattet und lange Lieferwege vermeidet, heißt es weiter.

Unzählige nachhaltige Initiativen

Die Liste seiner umgesetzten Projekte ist lang: So ist er zum Beispiel Inhaber der größten Solaranlage auf Aruba und er hat 12 Hektar Land in ein Naturschutzgebiet auf der Insel verwandelt und dort bereits mehr als 1.000 Bäume gepflanzt. Werden sollen es insgesamt mehr als 15.000. Und auch auf die Frage der Emissionen bei der Anreise hat er eine Lösung: Sein Carbon Neutrality Concierge Service hilft bei der Buchung von umweltfreundlichen oder regenerativen Aktivitäten während ihres Aufenthalts auf der Insel.

Er kam auch auf die Idee, per Bewegungssensor die Klimaanlage in den Zimmern auszuschalten, sobald der Gast die Räume verlässt. Das spare bis zu 38% der Energiekosten. Einwegplastik sei seit mehr als 20 Jahren aus dem Resort verbannt. Jährlich würden mehr als 12 Mio. Liter Wasser eingespart. Auch beim Abfall würden sich Auswirkungen zeigen: Das Resort hat seinen Abfall um 68% reduziert. Übrig gebliebene Buffetspeisen werde zunächst der Belegschaft zur Verfügung gestellt oder an örtliche Bauern abgegeben. Und wenn es ihm zu viel werde, schnappe er sich auch gerne selbst zwei Eimer Essensreste und bringe sie zu den 40 Hühnern auf seinem eigenen Bauernhof, schreibt das Hotel weiter. Darüber hinaus hat Biemans Sportgeräte angeschafft, die Energie erzeugen, wenn die Gäste im hoteleigenen Fitnessstudio ihre Workouts machen.

Umweltschutz ist eine Notwendigkeit, kein Luxus

Nachhaltig nennen sich viele Hotels – doch warum darf sich das Bucuti & Tara Beach Resort als nachhaltigstes Hotel der Welt bezeichnen? Bislang ist es das erste und einzige zertifizierte klimaneutrale Resort in der Karibik und das einzige Hotel, das von den Vereinten Nationen bereits 2020 für sein Engagement im Klimaschutz ausgezeichnet worden ist. Zudem ist es das einzige Hotel der Welt, das bei den Green Globe-Zertifizierungen 100% erreicht hat – zweimal!

Biemans sei es ein Herzensanliegen, zu beweisen, dass sich Luxus und Nachhaltigkeit nicht ausschließen müssen. „Umweltschutz ist eine Notwendigkeit, kein Luxus“, stellt er klar. Für ihn und sein Hotel gehe es ums Überleben, denn: „Wenn wir so weitermachen und nicht umdenken, dann haben wir hier bald keinen Strand mehr, sondern uns steht das Wasser direkt bis zum Hotel.“ Er selber werde es wohl nicht mehr erleben, aber seine Urenkel. Deswegen ist er sich sicher: „Die ganze Welt muss mitmachen, wir schaffen das nicht allein.“

Sein nächstes Ziel: Net Zero zu erreichen. An Stufe 1 und 2 arbeite er bereits, Stufe drei sei eigentlich nicht zu erreichen. Eigentlich... (red)