Meck-Pomm: Wohlfühlprogramme an der Ostsee

Ergänzt wird das Entspannungsangebot in vielen Fällen durch Angebote für schonende Ernährung, Heilfasten oder Yoga. Zur Auswahl steht eine Vielzahl attraktiver Unterkünfte am Meer, an den zahlreichen Seen, auf Inseln oder Halbinseln.

Gesundheitsurlaub in Mecklenburg-Vorpommern

Mehr als 70 Kur- und Erholungsorte mit staatlicher Anerkennung - vom Seebad bis zum Kneipp-Kurort – heben Mecklenburg- Vorpommerns Bedeutung im Bereich Gesundheitsurlaub hervor. Meerwasser und Moor, Sole und Heilkreide sind typische regionale Heil- und Kurmittel der Region. Das erste zertifizierte Original-Thalassozentrum Deutschlands findet sich im Neptun Spa im gleichnamigen Hotel in Rostock-Warnemünde. Die Lage direkt am Strand erlaubt aus allen Anwendungs-Einrichtungen einen direkten Blick auf die Ostsee, die Hafeneinfahrt und das Seebad Warnemünde. Der 2.400m² große Wellnessbereich mit ganzheitlichem Spa-Konzept für Entspannung, Bewegung, bewusste Ernährung und gepflegtes Aussehen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.



Gesund durch Verzicht

Emotionales Gleichgewicht stärken, innere Ruhe finden - das lässt sich mit Fasten und Yoga gut realisieren. Fasten aktiviert die Selbstheilungskräfte und baut die Energiereserven wieder auf. Das Akzent Waldhotel in Göhren auf der Ostseeinsel Rügen, der größten Insel Deutschlands, liegt nur wenige Schritte vom weitläufigen Strand entfernt. Das familiär geführte Haus ist das erste anerkannte Kneippkurhotel der Insel. Zum Hotel gehört ein modernes Kur- und Gesundheitszentrum. Rügener Heilkreideanwendungen, Kneipp-, Venen- und Fastenwanderwochen sind nur ein Teil des umfangreichen Wellness- Angebots.

Nach einer umfangreichen Sanierung wurde das 1751 erbaute Schloss Groß Plasten unter dem Namen „The Reset“ vor Kurzem neu eröffnet. Das weitläufige Anwesen inmitten eines romantischen Schlossparks nahe Waren am Rande des Müritzer Nationalparks hat sich auf Heilfasten spezialisiert, auch Detoxkuren werden angeboten. Die Fastenkuren erfolgen mit ärztlicher Begleitung. Zudem ist ein kurzer Aufenthalt mit reduzierter Bio-Kost, die im nur für Gäste des Hotels zugänglichen Restaurant „The Reset Culinary Art“ serviert wird, möglich. Die 52 Zimmer sind auf das Hauptgebäude sowie das anliegende Kutscherhaus verteilt. Neben dem täglichen Bewegungsprogramm, den Kneippanwendungen und Entspannungsübungen gibt es besondere Behandlungen wie Ganzkörper-, Ayurveda- und Klangschalenmassagen. In Kürze wird zudem ein Spa-Bereich mit Pool, Sauna und einer Infrarotkabine fertiggestellt. Das Konzept wird durch Yoga-Retreats sowie einen Retreat zum Thema Frauengesundheit vervollständigt.

Entschleunigung in der Natur

Ayurveda- und Yoga-Retreats inmitten der malerischen Natur der Mecklenburgischen Seenplatte verspricht das Naturresort Park am See. Zu jeder Jahreszeit kommen Gäste hier zur Ruhe und tanken Energie. Das Refugium am Tollensesee verfügt über 29 Gästezimmer und zwei Appartements in drei reetgedeckten Fachwerkhäusern im Schlosspark Alt Rehse. Eine private Seesauna rundet das Wohlfühlerlebnis ab und sorgt für tiefe Entspannung.

Ein idyllischer Rückzugsort ist Gut Pohnstorf in der Mecklenburgischen Schweiz. Der historische Gutshof liegt eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft und bietet Yoga in kleinen Gruppen, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse an.

Im Kornspeicher Mauritz auf der Insel Rügen wurden vier Ferienwohnungen eingerichtet, in denen sich moderner Komfort mit rustikalem Charme verbindet. Eine Sauna, Yoga, die Nähe zu Stränden am Bodden sowie zu Naturschutzgebieten stehen für Erholung und Ruhe.

Nur wenige Schritte vom Ostseestrand entfernt liegt das Carpe Diem in Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Intensive Yogastunden in Kombination mit erfrischender Meeresluft sorgen für einen besonderen Frische-Kick. (red)