Emirates: Neue Ziele für modernisierte Boeing 777

Das Umrüstungsprogramm der Fluggesellschaft laufe weiterhin mit hohem Tempo, sodass alle drei Wochen ein Flugzeug von Bug bis Heck modernisiert und in Dienst gestellt werde. Bis September 2025 plane Emirates mit ihrer Flotte aus modernisierten Boeing 777- und Airbus A380-Flugzeugen weltweit 44 Städte anzufliegen, so die Airline.

Kommende Ziele

Ab dem 30. März EK 815/816 von/nach Riad

Ab dem 14. April EK 324/ 325 von/nach Seoul

Ab dem 7. Mai EK817/ 818 von/nach Riad, zunächst mit sechs Flügen pro Woche. Ab dem 11. August 2025 wird die modernisierte Boeing 777 täglich eingesetzt.

Ab dem 1. Juni EK 067/068 zweimal täglich von/nach London Stansted

Ab dem 1. Juni alle Flüge von/nach Lissabon

Ab dem 1. Juni EK 658/659 und ab dem 15. Juli EK 656/657 und EK 660/661 von/ auf die Malediven

Ab dem 25. Juni EK 161/162 von/nach Dublin

Ab dem 15. Juli EK 382/383 von/ nach Hongkong, SAR. Damit ist Hongkong die zweite Destination in China, die mir der umgerüsteten Boeing 777 bedient wird.

Ab dem 10. August mit vier wöchentlichen Flügen (Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag) EK 572/573 von/nach Kalkutta

Ab dem 10. August EK 650/651 von/nach Colombo. Der Betrieb wird die neu eingeführten A350-Flüge der Fluggesellschaft in die Hauptstadt Sri Lankas ergänzen.

Ab dem 1. September EK 765/766 sowie ab dem 25. September EK 761/762 täglich von/nach Johannesburg

Ab dem 20. September EK 770/771 von/nach Kapstadt

Verbessertes Flugerlebnis

Emirates habe ihr Programm zur Modernisierung der Boeing 777- und Airbus A380-Flotte auf mehr als 220 Flugzeuge ausgeweitet. Die Investition von 5 Mrd. USD ziele darauf ab, den Emirates KundInnenservice weiter zu verbessern und mehr Komfort im gesamten Streckennetzwerk zu bieten, heißt es weiter.

Die umgerüstete Boeing 777 von Emirates verfügt über eine Vier-Klassen-Konfiguration, inklusive der neuen Emirates Premium Economy Class und modernisierten Business Class-Kabinen. Die Sitze der Business Class in der Boeing 777 sind in einer 1-2-1-Anordnung angeordnet und bieten Privatsphäre, Zugang zum Gang sowie genügend Platz zum Arbeiten, Entspannen oder Ausruhen. Die modernisierten Boeing 777 verfügen über 24 Sitze in der beliebten Premium Economy Class und 260 Economy Class-Sitze. (red)