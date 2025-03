TUI Academy: Berufsausbildung in der Hotellerie in Marokko

Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 22% in Marokko stehen viele junge Menschen vor großen Hürden beim Einstieg in die Arbeitswelt. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bietet die TUI Academy Morocco nun 300 Studierenden eine hochwertige Berufsausbildung, Praxiserfahrung und das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere in der Hotellerie.

100 StudentInnen pro Jahr

In der Küstenstadt Agadir setzt sich die TUI Care Foundation dafür ein, benachteiligten jungen Frauen und Männern Karrieremöglichkeiten in der Hotellerie zu ermöglichen. Dabei ist das Ziel, jährlich mindestens 100 Studierende in das Programm aufzunehmen, sodass insgesamt 300 junge Menschen von dem auf drei Jahre angelegten Projekt profitieren. In Kooperation mit dem Robinson Club Agadir erhalten die Teilnehmenden nicht nur fachliche und praktische Kenntnisse, sondern auch das nötige Selbstbewusstsein, um erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzutreten.

Hotelfachschule im Robinson Club

Die Studierenden im Alter von 17 bis 27 Jahren absolvieren an der akkreditierten Hotelfachschule auf dem Gelände des Robinson Club Agadir eine hochwertige zwölfmonatige Berufsausbildung. Der Unterricht folgt dem „Learning by Doing“-Prinzip und orientiert sich am dualen Ausbildungsmodell: zwei Tage pro Woche Unterricht im Klassenzimmer und vier Tage pro Woche praktische Ausbildung. Kurse gibt es in den Bereichen Front Office, Housekeeping, Food & Beverage, Technik, Spa und Küche sowie spezielle Module zu Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Schlüsselkompetenzen. Nach bestandener Prüfung erhalten die AbsolventInnen der TUI Academy ein Diplom und beste Chancen auf einen Arbeitsplatz in der Tourismusbranche und eine bessere Zukunft. Ulrich Thöne, General Manager des Robinson Club Agadir: „Wir bieten jungen Menschen vor Ort eine berufliche Perspektive und stärken gleichzeitig den marokkanischen Tourismussektor, der auf Fachkräfte aus der Region angewiesen ist.“ (red)