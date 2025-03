Emirates: Mehr Destinationen für A350-Flüge

Der Betrieb des Emirates A350 nach Südostasien startet am 1. August mit einem täglichen Flug nach Ho-Chi-Minh-Stadt (EK364/365). Ab dem 1. Juni verbindet der A350 außerdem Tunis sechsmal pro Woche und Amman täglich mit Dubai. Einen Monat später wird das Flugzeug auch auf den Strecken nach Istanbul und Dammam eingesetzt. Ab dem 3. August fliegt Emirates dreimal wöchentlich nach Bagdad, bevor ab dem 1. September tägliche Flüge nach Oslo hinzukommen. Bei einer früheren Auslieferung der Flugzeuge, werde Emirates den Einsatz des A350 vorziehen, wie die Fluggesellschaft mitteilt.

Zusätzlich wird Emirates mehr A350-Flüge nach Bahrain und Kuwait anbieten. Bahrain wird mit Aufnahme eines dritten täglichen Fluges ab 1. Juni ausschließlich mit dem A350 bedient. Kuwait erhält einen zweiten A350-Flug auf dem täglichen Flug. Außerdem begrüßt Bologna seinen erste A350 am 1. Juni, einen Monat vor dem zuletzt angekündigten Termin Emirates wird in den kommenden Monaten weitere A350-Ziele, darunter auch Langstrecken-Ziele, bekannt geben. Seit der Erstauslieferung Anfang des Jahres bedient Emirates bereits zahlreiche Destinationen weltweit mit dem A350. Darunter Mumbai, Colombo und Ahmedabad in Westasien. In den nächsten Monaten wird Emirates ihr A350-Streckennetz außerdem nach Maskat und Lyon erweitern. (red)