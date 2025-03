MSC Cruises bringt „Dirty Dancing in Concert“

Die MSC Virtuosa sticht von ihrem Heimathafen in Southampton zu Kreuzfahrten mit Zielen wie den norwegischen Fjorden, den Metropolen der Ostsee, den Kanarischen Inseln und der Atlantikküste Europas in See und bietet zahlreiche neue Entertainmentshows und -aktivitäten. Die Show „Dirty Dancing in Concert“ kombiniert eine Live-Band sowie SängerInnen und TänzerInnen, die die Geschichte des Filmklassikers zum Leben erwecken. Premiere feiert das Spektakel am 10. Juli 2025.

Die MSC Virtuosa ist das einzige Schiff in dieser Region, auf der die Show zu sehen sein wird. Das Live-Erlebnis wird auch an Bord der MSC World America in der Karibik gezeigt. Gäste haben während jeder Kreuzfahrt mehrere Möglichkeiten „Dirty Dancing in Concert“ zu erleben. Bei dem 90-minütigen Live-to-Film-Konzert treten eine Band, SängerInnen und TänzerInnen synchron zu dem Filmklassiker auf. Beim Finale sind die Gäste eingeladen, bei einer „Dirty Dancing in Concert“-Afterparty mitzusingen und bis tief in die Nacht zu tanzen.

Noch mehr Shows

Zusätzlich können die Gäste zwei weitere neue Shows im Theater erwarten: „Songbook ABBA“ präsentiert die größten Hits der Kultband ABBA, interpretiert von der Theaterbesetzung. „Starwalker“ stellt die legendäre Musik von Michael Jackson mit seinen Hits in den Mittelpunkt, während ein talentiertes Ensemble seinen unvergleichlichen Tanzstil darbietet.

Steve Leatham, Vice President of Entertainment bei MSC Cruises, dazu: „Der Schlüssel zu einem unvergesslichen Kreuzfahrterlebnis ist ein umfassendes Angebot an spektakulären Unterhaltungsoptionen für jeden Gästetyp rund um die Uhr. Wir freuen uns, neue Tages- und Abendveranstaltungen vorzustellen, die unsere Gäste staunen lassen werden. Besondere Highlights sind für uns die Premiere von ‚Dirty Dancing in Concert‘, ‚Hall of Fame‘ und unsere beiden neuen Shows der Carousel Productions, die in diesem Sommer Premiere feiern.“

Zu den neuen Entertainment-Highlights der MSC Virtuosa gehören: „Dirty Dancing in Concert“, „Hall of Fame“, Carousel Lounge Shows, Tagesaktivitäten (innovative Sportarten, Spiele und Unterhaltung für Gäste jeden Alter), das MSC Street Theatre, Kinder- und Familienunterhaltung sowie LEGO®-Erlebnisse. (red)