Eberhardt Travel legt Zusatztermin für Balkan-Rundreise auf

Die 14-tägige Rundreise durch sechs Balkanländer erfreut sich großer Beliebtheit bei den Gästen von Eberhardt Travel. Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Veranstalter nun einen zusätzlichen Termin für die Reise eingeplant: Vom 30. September bis 13. Oktober 2025 haben Interessierte eine weitere Möglichkeit, an der Tour teilzunehmen. Insgesamt sind bereits Termine bis September 2026 festgelegt.

Der Balkan als Trendziel

Die Eberhardt-Rundreise durch Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Albanien und Mazedonien startet mit einem klimatisierten Reisebus in Belgrad, wo die Gruppe der 14-tägigen Balkan Rundreise von der langjährigen örtlichen Reiseleiterin Bogdanka Ilić in Empfang genommen wird. Ein Eberhardt-Reisebegleiter aus Deutschland ist ebenfalls stets an Bord.

Die Kombination aus vielfältiger Kultur, beeindruckender Natur und der Gastfreundschaft der Einheimischen macht die Balkan-Rundreise zu einem besonderen Reiseerlebnis. Aufgrund des anhaltenden Interesses erweitert Eberhardt Travel kontinuierlich das Angebot an Reisekombinationen in die Region. „Unsere erstmals 2024 durchgeführte 8-tägige Reise nach Bosnien-Herzegowina, die bewährte Rundreise durch Montenegro mit Nationalparks und Adriaküste sowie die neue 8-tägige Serbien-Reise stoßen bereits auf große Nachfrage“, erklärt Sylvia Sann, Reisemanagerin bei Eberhardt Travel. „Das zeigt, dass unsere Gäste die Vielfalt der Erlebnisse in der Region besonders schätzen.“

Rundreise durch sechs Länder

Die Rundreise beginnt in Belgrad und führt durch die Vojvodina, eine kulturell vielfältige Region im Norden Serbiens. Hier prägen die Flüsse Donau, Tisa und Mura die Landschaft. Die zweitgrößte Stadt Serbiens, Novi Sad, beeindruckt anschließend mit historischer Architektur und kultureller Vielfalt. Bekannt sind die Festung Petrovaradin, das Exit Festival sowie eine traditionsreiche Wein- und Kulinarikszene mit Einflüssen aus der serbischen, ungarischen und kroatischen Küche. Die Reise setzt sich über Topola und das Kurbad Vrnjačka Banja bis in das Zlatibor-Gebirge fort, das für seine Natur- und Heilquellen bekannt ist.

In Bosnien-Herzegowina führt die Route nach Višegrad mit der UNESCO-geschützten Drinabrücke und weiter durch das Drina-Tal nach Sarajevo. Die bosnische Hauptstadt bietet mit dem alten Viertel Baščaršija osmanisches Flair und kulinarische Spezialitäten. Über die Neretva-Schlucht geht es nach Mostar, dessen Wahrzeichen die historische Brücke Stari Most ist. Die Übernachtung erfolgt in Trebinje, einer Stadt mit mediterranem Charakter.

Anschließend führt die Reise weiter nach Dubrovnik, die "Perle der Adria", mit ihrer gut erhaltenen Altstadt. Entlang der Bucht von Kotor geht es nach Montenegro mit Besichtigungen in Kotor und Budva.

In Albanien erkunden die Gäste Tirana, das kulturelle Zentrum des Landes, bevor es weiter zum Ohridsee nach Nordmazedonien geht. Die Stadt Ohrid, UNESCO-Weltkulturerbe, bietet zahlreiche historische Kirchen und eine beeindruckende Seelandschaft. Anschließend führt die Route nach Skopje, wo die Reisegruppe entlang des Flusses Vardar die Stadt erkundet. Der Rückweg nach Belgrad führt über Niš, eine der ältesten Städte Serbiens mit römischer und osmanischer Vergangenheit. Nach einem Zwischenstopp bringt der Reisebus die Gruppe zurück nach Belgrad, wo die Rundreise endet.

Rundreise auf dem Balkan (Codierung JU-RUND5) - Termine:

fast ausgebucht: 25.04.-08.05.25, 22.05.-04.06.25, 01.09.-14.09.25

noch freie Platze: 30.09.-13.10.25, 20.04.-03.05.26, 18.05.-31.05.26, 31.08.-13.09.26

Weitere Infos unter: www.eberhardt-travel.de (red)