AERTiCKET-Update: Cockpit Light erfolgreich eingeführt

Wie bereits berichtet, wurde AERTiCKET am Sonntag, den 9. März 2025, Opfer eines gezielten Cyberangriffs, der erhebliche technische Ausfälle verursachte. Betroffen von diesen Einschränkungen ist unter anderem das Buchungssystem Cockpit, das für die Abwicklung von Buchungen und Reservierungen genutzt wird.

AERTiCKET fokussierte sich in den folgenden Tagen darauf, den betroffenen Agenturen schnellstmöglich eine alternative Buchungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. So ging bereits am Freitag letzter Woche "Cockpit Light" mit Erfolg online. Parallel dazu arbeiten die IT-ExpertInnen gemeinsam mit einem Team externer Fachleute an der Wiederherstellung der Cockpit Vollversion. Dazu teilte AERTiCKET folgendes mit:

Cockpit Light als Zwischenlösung

„Cockpit Light“ ist eine vereinfachte Version des ursprünglichen Systems und dient als Zwischenlösung, bis die Vollversion von Cockpit wiederhergestellt ist. Dabei haben die Sicherheit und Integrität der Systeme oberste Priorität.

Die gemeinsamen Anstrengungen der internen und externen Teams seien erfolgversprechend. AERTiCKET werde weiterhin regelmäßig über den Fortschritt der Wiederherstellungsarbeiten informieren und ist zuversichtlich, dass Cockpit mit alle bekannten Features und Funktionen bald wieder vollständig funktionsfähig ist. In der Zwischenzeit steht "Cockpit Light" als zuverlässige Alternative zur Verfügung.

Weiters teilte AERTiCKET mit, eine sehr große Unterstützung und Mitwirkung seitens seiner KundInnen und PartnerInnen bekommen zu haben. "Die positive Resonanz auf "Cockpit Light" und das Verständnis für die aktuelle Situation ist sehr hilfreich und sehr wichtig in diesen herausfordernden Zeiten". (red)