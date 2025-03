Discover Airlines: Kostenloses Messaging auf Langstreckenflügen

Wie die "Quality Leisure Airline" der Lufthansa Group heute bekannt gab, führt auch sie ab Sommer, kostenloses und unbegrenztes Messaging in allen Reiseklassen ein. Damit schließt sie sich dem kürzlich von Lufthansa angekündigten Angebot an, das auch auf ausgewählten Langstreckenflügen von Austrian Airlines und Swiss verfügbar sein wird.

"U pgrade" für alle Gäste

So können Gäste in Zukunft während ihres Fluges mit Discover Airlines kostenlos und unbegrenzt Text- und Bildnachrichten über ihre mobilen Endgeräte versenden und empfangen - unabhängig von der Reiseklasse. Auch heute ist das bereits möglich, jedoch noch kostenpflichtig. Reisende auf der Langstrecke können aktuell verschiedene FlyNet-Internetpakete vorab oder an Bord erwerben. Die Pakete können sowohl bei Discover Airlines als auch Lufthansa genutzt werden.

„Die Einführung dieses neuen kostenlosen Services ist ein super Upgrade für unsere Gäste. Außerdem zahlt es auf unseren Anspruch ein, Gästen, die Flüge von Discover Airlines und Lufthansa kombinieren, ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten,“ sagt Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines. (red)