Cyberangriff auf AERTiCKET - Aktuelles Update

Wie bereits berichtet, wurde AERTiCKET am Sonntag, den 9. März 2025, Opfer eines gezielten Cyberangriffs, der erhebliche technische Ausfälle verursachte. Betroffen von diesen Einschränkungen ist unter anderem das Buchungssystem Cockpit, das für die Abwicklung von Buchungen und Reservierungen genutzt wird.

„Seit dem Angriff arbeiten die IT-Experten von AERTiCKET rund um die Uhr daran, die Auswirkungen zu minimieren und alternative Lösungen zu entwickeln. Als erste Maßnahme wird allen Agenturen der AERTiCKET Gruppe eine vorübergehende Buchungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Diese alternative Plattform, genannt ‚Cockpit Light‘, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen online gehen und Agenturen ermöglichen, wieder Buchungen zu tätigen“, schreibt AERTiCKET in einer Aussendung.

Herausfordernde Zeit

Parallel dazu arbeite AERTiCKET eng mit einem Team externer Fachleute zusammen, um die Störung vollständig zu beheben und das ursprüngliche Buchungssystem Cockpit wieder in Betrieb zu nehmen. Sicherheit und Integrität der Systeme hätten dabei oberste Priorität.

Alle Kunden der AERTiCKET-Gruppe in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit, würden regelmäßig über den Fortschritt der Maßnahmen informiert werden. Man sei zuversichtlich, dass die Applikationen schrittweise wieder hochgefahren werden könnten und bald wieder der normale Betrieb aufgenommen werden kann, so AERTiCKET. AERTiCKET danke seinen Kunden für die Geduld und das Verständnis in dieser herausfordernden Zeit und versichert, „dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um die Situation schnellstmöglich zu lösen“, heißt es weiter. (red)