Dertour bringt Last Minute-Marke an den Start

Unter Travelix Last Minute will Dertour Deutschland künftig ausschließlich Reisen vermarkten, bei denen zwischen Buchung und Reiseantritt weniger als 50 Tage liegen. „Mit Travelix Last Minute bieten wir ein attraktives Angebot für spontane und preisbewusste Reisende, die flexibel sind. Damit schließen wir eine Lücke im Portfolio - für eine noch größere Reisevielfalt unter unserem Dertour Dach“, erklärt Robert Biegler, Director Sales, Marketing & Customer Service Dertour Austria. Hinter der Marke stehe ein 18-köpfiges Team unter Leitung von Sabine Prähauser, die von FTI kommt.

Zielgebiete & Vertrieb

Der Schwerpunkt des Programms liege aktuell auf kurzfristigen Pauschalreisen im Mittelmeerraum, beispielsweise nach Ägypten, Spanien, Griechenland und in die Türkei, sowie auf ausgewählten Destinationen auf der Fernstrecke wie der Dominikanischen Republik. Bis zum Sommer soll die Produktpalette weiter ausgebaut werden - sodass diese dann auch Städtereisen und Eigenanreiseziele beinhaltet.

„Unsere Reisebüropartner erhalten mit Travelix Last Minute ein attraktives Angebot, mit dem sie die Bedürfnisse einer weiteren interessanten Kundengruppe gezielt erfüllen können. Zudem integrieren wir Travelix Last Minute vollständig in das Dertour-Provisionsmodell, so dass die Umsätze in die Berechnung der jeweiligen Umsatzklasse einfließen und entsprechend der Vertriebskonditionen verprovisioniert werden“, so Jörg Fermüller, Head of Sales Dertour Austria, zum Launch der neuen Marke. (red)