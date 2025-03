TUI präsentiert Städtereisen-Trends 2025

Laut aktueller Analyse liegen London, Hamburg und Lissabon auf den ersten drei Plätzen und sind somit die beliebtesten Citytrip-Ziele in der Sommersaison 2025. Die größten Aufsteiger sind Porto und die nordischen Städte Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Neben klassischen Städtereisen-Paketen mit Hotel und Flug bietet TUI auch attraktive Hotel-only-Angebote mit Stornomöglichkeit bis 18 Uhr am Anreisetag und Nur-Flug-Deals an. Ergänzt wird das Angebot von TUI Musement mit unzähligen Erlebnissen, Ausflügen und Tickets - dafür steht KundInnen aktuell der Code ERLEBEN10 zur Verfügung, mit dem sie 10% sparen können.

Citytrips-Ranking im Detail

Nach London, Hamburg und Lissabon belegen Barcelona und Wien Platz vier und fünf im Ranking. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet Lissabon ein Viertel mehr Gäste und hat somit Barcelona von Platz drei verdrängt. Die katalonische Metropole am Meer bleibt jedoch vor allem in den Monaten Juli und August ein Top-Cityreiseziel der TUI Gäste. Das portugiesische Porto, ein weiteres Städteziel am Meer, ist im Vergleich zum Vorjahr im Ranking um fünf Plätze nach oben auf Platz 10 geklettert. Weitere Aufsteiger sind die nordischen Städte Kopenhagen, Oslo und Stockholm, die aktuell Platz 6, 11 und 12 im Ranking belegen.

Die beliebtesten Reisemonate für Städtetrips im vergangenen Jahr in der Sommersaison waren August vor Mai und Oktober, gefolgt von Juli und September. Ein Viertel aller TUI Citytrip-Gäste in der Sommersaison 2024 sind in den Hochsaison-Monaten Juli und August verreist. Die durchschnittliche Reisedauer betrug drei Tage.

Top-Erlebnisse über TUI Musement

Anhand der Buchungszahlen aus der Sommersaison 2024 hat TUI auch die Top-Erlebnisse in den beliebtesten Metropolen erhoben. In London stand der Besuch im Warner Bros Studio bei The Making of Harry Potter auf Platz 1, gefolgt vom Eintritt ins Wachsfigurenkabinett Madam Tussauds und Tickets für den Ausblick von „The Shard“, Londons höchster Aussichtsplattform. Die beliebteste Tour in Hamburg war die Führung mit dem Original St. Pauli Nachtwächter, der mit Witz und Charme durch das größte Ausgeh- und Rotlichtviertel Europas führt. In Lissabon wurden neben der Lisboa Card Eintrittstickets für das größte Meerwasser-Ozeanarium der Welt und die Erstbesucher Tour „Lissabons Geschichte, Geschichten und Lifestyle-Führung“ am meisten gebucht.

Bei Buchung bis 13. April können KundInnen mit dem Code ERLEBEN10 10% auf Ausflüge und Erlebnisse bis Jahresende sparen. TUI Musement bietet von klassischen Eintrittskarten für Museen über Skip-the-Line-Tickets, mit denen KundInnen langes Anstellen vermeiden können, auch Bootsausflüge und themenbezogene Erlebnisse in den beliebtesten Metropolen weltweit. Mit dem sparen TUI Gäste

TUI Citytrips-Ranking Sommersaison 2025

London Hamburg Lissabon Barcelona Wien Stockholm Paris Rom Venedig Porto Oslo Kopenhagen Istanbul Amsterdam Berlin

(red)