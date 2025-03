ITB Americas: Neue B2B-Messe startet 2026 in Mexiko

Die ITB expandiert mit der neuen Version für den gesamtamerikanischen Kontinent weiter: Dies gab die Messe Berlin heute in einer Pressekonferenz auf der ITB Berlin bekannt und unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Mexikanischen Botschafter in Berlin und VertreterInnen des Bundesstaates Jalisco. Mit der neuen Veranstaltung erweitert die ITB ihre Markenfamilie, die neben Berlin bereits mit Messen in Shanghai, Singapur und Mumbai weltweit erfolgreich vertreten ist.

‘ITB goes West’

Von Kanada bis Argentinien: Die ITB Americas vereine künftig als einzige Tourismusfachmesse Nord-, Mittel- und Südamerika sowie die Karibik und decke sämtliche Bereiche der Reiseindustrie ab, von Adventure & Responsible Tourism über Business Travel bis hin zu Travel Technology. Die geplante Ausstellerverteilung sehe 80% aus Amerika und 20% aus dem Rest der Welt vor - mit Teilnehmern von Startups bis hin zu globalen Marktführern.

„Mit der ITB Americas setzen wir die Implementierung unserer Internationalisierungsstrategie fort“, berichtet Dr. Mario Tobias, CEO der Messe Berlin. „Nachdem wir uns bisher auf Asien konzentriert haben, heißt es jetzt erstmals ‘ITB goes West’. Ob Wandern in den Rocky Mountains, Karibikkreuzfahrten, die Atacamba Wüste in Südamerika oder die Maya-Kultur in Zentralamerika, die Americas sind nicht nur eine der vielfältigsten Reiseregionen, sondern auch ein wichtiger Quellmarkt mit Ländern wie den USA, Kanada, Mexiko und Brasilien", so Tobias.

Pablo Lemus, Gouverneur von Jalisco schließt sich dem an und sagte: „Es erfüllt mich mit Stolz und großer Freude, die ITB Americas in Guadalajara willkommen zu heißen – einem Event, das die Zukunft der Reisebranche mit frischen Impulsen und innovativen Ideen bereichert. Ich sehe es als besonderes Privileg, dieses bedeutende Branchentreffen im pulsierenden Herzen Mexikos auszurichten, wo Tradition und Innovation harmonisch aufeinandertreffen. Die ITB Americas bietet die ideale Plattform, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, zukunftsweisende Ideen zu präsentieren und die kulturelle Vielfalt des amerikanischen Kontinents einem globalen Publikum näherzubringen“.

IPK - Reiseentwicklung 2024

Der gesamte amerikanische Kontinent zeigt eine positive Entwicklung im internationalen Reiseverhalten, wie aktuelle Daten von IPK International belegen. Mexiko ist mit seiner strategischen Lage, einer erstklassigen touristischen Infrastruktur und wirtschaftlichen Stärke der ideale Standort für die ITB Americas. Zudem bietet der Austragungsort der neuen Veranstaltung - Mexikos zweitgrößte Stadt Guadalajara im Bundesstaat Jalisco - exzellente Konnektivität und das modernste Messe- und Kongresszentrum des Landes. Die begleitende ITB Americas Conference bietet hochkarätige Speaker zu aktuellen Branchentrends, während speziell entwickelte Networking-Formate den Fokus auf Einkauf und Vertrieb legen. (red)