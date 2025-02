Schneeschuh-Event: Rax-Winter-Challenge 2025 als Family-Hit

Die Rax-Winter-Challenge präsentiert sich 2025 leicht modifiziert: „Das Konzept wurde ein wenig verfeinert und familienfreundlicher gestaltet. Der Spaß- und Entertainment-Charakter bleibt bei unserem in der Region fest etablierten Schneeschuh-Event jedoch unverändert hoch“, bringt es Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts, auf den Punkt.

Am 9. März 2025 fällt um 10:15 Uhr für Kinder und um 10:45 für Erwachsene der Startschuss direkt vor dem Raxalm-Berggasthof. Dieser ist mit der Rax-Seilbahn in weniger als acht Minuten von der Tal-Station erreichbar ist. Tipp: Die Anreise von Wien aus ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in rund einer Stunde möglich.

Winter-Spaß für jedes Level

Bereits zum sechsten Mal lädt der Wintersportverein Prein in den Wiener Alpen in Niederösterreich zur beliebten Veranstaltung ein, bei der sowohl sportlicher Ehrgeiz als auch das gemeinsame Naturerlebnis im Vordergrund stehen. Insgesamt sind drei verschiedene Routen wählbar, die sich nach Alter und Fitnesslevel unterschieden. Die TeilnehmerInnen können sich entweder für die gemütliche Kinder-Wanderstrecke, die klassische Erwachsenen-Route oder die für SeniorInnen konzipierte Strecke entscheiden. Alle Routen bieten einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Berglandschaft und garantieren ein besonderes Wintererlebnis. Für eine kulinarische Stärkung sorgt der Raxalm-Berggasthof mit regionalen Hüttenschmankerln. Scharfegger: „Wir warten alle noch auf eine Prise Neuschnee, dann steht dem familienfreundlichen Schneeschuh-Event nichts mehr im Wege."

Streckenübersicht:

Raxls Kinder-Wanderstrecke (ca. 2 Kilometer): Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz – Raxalm-Berggasthof (eine einfache Strecke mit minimalem Höhenunterschied, ideal für Familien)

Wanderstrecke für Erwachsene (ca. 4 Kilometer): Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz oben – Ottohaus – Gatterlkreuz unten – Raxalm-Berggasthof (eine mittlere Route für sportliche Teilnehmer:innen mit moderatem Anspruch)

Ü60-Senioren-Wanderstrecke (ca. 2 Kilometer): Raxalm-Berggasthof – Gatterlkreuz – Raxalm-Berggasthof (leicht begehbare Strecke, speziell für ältere Teilnehmer:innen konzipiert)

Anmeldung und Details:

Die Anmeldung zur 6. Rax-Winter-Challenge ist bis zum 5. März 2025 unter nennungen@wsv-prein.at möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 EUR (Erwachsene) bzw. 10 EUR (Kind).

Weitere Informationen unter: www.raxalpe.com (red)