Zweitägiger Warnstreik am Münchner Flughafen

Die Gewerkschaft Verdi will mit einem zweitägigen Warnstreik am Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag Druck in den Tarifverhandlungen in öffentlichen Dienst machen. Die Gewerkschaft gehe von starken Beeinträchtigungen aus, da unter anderem Sicherheitskontrollen und Bodendienste betroffen sein werden, so Manuela Dietz von Verdi.

Info für Reisende ab/nach Wien

Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden auf betroffenen Routen, sich mit ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter bezüglich ihrer gebuchten Flüge in Verbindung zu setzen. Da es noch keine offiziellen Informationen zu dem Streikaufruf am Münchner Flughafen gebe, könne die AUA auch keine relevanten Informationen über die möglichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb geben, teilte die Fluglinie mit.

Streiks in Köln/Bonn & Düsseldorf

Mit dem Warnstreik in München setzen sich die Streiks an deutschen Flughäfen fort: Bereits seit Sonntagabend läuft am Flughafen Köln/Bonn ein Warnstreik der Gewerkschaft, der zu erheblichen Störungen im Flugverkehr führt, da 106 Flüge ausfallen. Seit dem frühen Morgen läuft auch am Flughafen Düsseldorf ein Streik, an dem sich laut der Gewerkschaft Verdi 400 Beschäftigte beteiligt haben, ab.

Laut Flughafen Wien sind fünf Flüge nach Köln und fünf Flüge retour von dem Streik betroffen. Und auf der Destination Düsseldorf sind jedenfalls ein Hinflug und drei Rückflüge betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 8% mehr Entgelt, mindestens aber 350 EUR mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage. (APA / red)