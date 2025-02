Brand USA: Leah Chandler wird Chief Marketing Officer

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Markenführung, Werbung und Destinationsmarketing in der Reise- und Tourismusbranche wird Chandler künftig die Federführung der globalen Marketingstrategie von Brand USA übernehmen. In ihrer Rolle soll sie innovative Kampagnen initiieren und vorantreiben, um internationale Reisen in die Vereinigten Staaten zu fördern und gleichzeitig die Position des Landes als herausragendes globales Reiseziel zu festigen und auszubauen.

„Ich freue mich sehr, Leah als Chief Marketing Officer im Brand USA-Team willkommen zu heißen“, sagte Fred Dixon, Präsident und CEO von Brand USA. „Ihre umfangreiche Erfahrung im Destinationsmarketing und als Führungskraft wird unsere langfristigen Marketingstrategien erheblich verbessern, die globale Markenbekanntheit erweitern und die Position der USA als führendes Traumreiseziel der Welt stärken.“

Chandler komplettieren Führungsteam

Chandler schließt sich einem starken Führungsteam an, das Dixon nach seiner Ernennung zum Chief Executive Officer der Organisation im Juli 2024 zusammengestellt hat. Ihr Eintritt erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die internationale Reisebranche der Vereinigten Staaten von der Erholungsphase zu Wachstum und neuen Rekorden wendet.

„Ich fühle mich geehrt, in einer so transformativen Phase der Reisebranche Teil von Brand USA zu werden“, sagte Chandler. „Die Chance, die globalen Marketingbemühungen für die USA – eines der vielfältigsten und dynamischsten Reiseziele der Welt – zu leiten, ist äußerst spannend. Ich freue mich darauf, mit Fred und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Anstrengungen zu verstärken, Reisende weltweit zu begeistern und einen bedeutenden wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.“

Chandlers Karriere ist von zahlreichen Auszeichnungen, Zertifizierungen und Anerkennungen geprägt. 2024 ehrte Skift sie als eine der „Top-Frauen, die die Zukunft des Reisens gestalten“ in seiner prestigeträchtigen „Generation Next“-Liste. Im selben Jahr ernannte sie die American Marketing Association zur „Nonprofit-Marketerin des Jahres“ und würdigte damit ihre herausragenden Beiträge im Bereich Marketing.

Darüber hinaus erlangte Chandler 2014 die renommierte Zertifizierung als Certified Destination Management Executive (CDME). Diese von Destinations International verliehene Auszeichnung gilt als höchste individuelle Bildungsleistung in der Tourismusbranche. (red)