EVA Air: Erster Dreamliner mit neuer Premium Economy Class

EVA Air war die erste Fluggesellschaft, die bereits 1992 eine Premium Economy Class, damals unter dem Namen „Evergreen Deluxe Class“, einführte. Nun stellt die Airline die vierte Generation davon im Rahmen der Veranstaltung „Focus on Evolution: Taking Off with Heart“ unter dem Vorsitz von EVA Air Präsident Clay Sun im Hangar #4 von Evergreen Aviation Technologies Corporation, vor. Diese würde den „Upgrade Economy“-Standard zu einer „Business-Class-ähnlichen“-Erfahrung erhöhen, so die Airline in ihrer Aussendung.

Neu ausgestattete Dreamliner

Die neu ausgelieferte Boeing 787-9 (Registrierungsnummer B-17887) verfügt über die Royal Laurel Class, die Premium Economy Class und die Economy Class. Bis 2029 wird EVA Air ihre Flotte mit weiteren acht Boeing 787-9 in dieser Drei-Klassen-Konfiguration und fünf Boeing 787-10 in Zwei-Klassen-Konfiguration aufstocken. Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft ab 2027 die Einführung von 18 Langstreckenflugzeugen des Typs A350-1000 und ab 2029 von 15 Single-Aisle-Fluggeräten des Typs A321neo geplant.

Zunächst wird die Boeing 787-9 mit der neuen Premium Economy Class auf der Strecke Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) - Jakarta (CGK) eingesetzt. Später auch auf Flügen von Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) nach München (MUC), Mailand (MXP), auf Direktflügen nach Wien (VIE) und auf dem Tagesflug nach San Francisco (SFO), wie EVA Air-Präsident Clay Sun mitteilte.

Details zur neuen Klasse

Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze, die in einer 2-3-2-Konfiguration angeordnet sind. Mit dem Wiege-Neigungsmechanismus kann das Sitzkissen gleichzeitig nach vorne und nach oben gleiten, wodurch eine bequeme Neigung von 8 Zoll (> 20cm) erreicht wird, während der Platz für den Passagier dahinter erhalten bleibt. Jeder Sitz ist mit den branchenführenden hochauflösenden 15,6-Zoll-Breitbildmonitoren in der Premium Economy Class und einem Multifunktions-Unterhaltungssystem ausgestattet. Zudem verfügen die Sitze über kombinierte 110-V-Wechselstrom- und USB-Steckdosen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fluggäste gerecht zu werden.

Das neue Design biete außerdem mehr Privatsphäre sowie ausreichend Stauraum für persönliche Gegenstände. Armlehnen mit rollstuhlgerechtem Zugang zu den Gangsitzen sorgen dafür, dass Flugbegleiterinnen Passagiere mit besonderen Bedürfnissen unterstützen können.

Neue Amenity Kits von HUNTER

EVA Air freut sich außerdem über eine neue Zusammenarbeit mit der renommierten britischen Marke HUNTER. Passagiere der Premium Economy Class auf Langstreckenflügen in die USA, nach Kanada und Europa bekommen stilvolle Amenity Kits in olivgrün bzw. beige. Das funktionale Outdoor-Design inkludiert einen abnehmbaren Riemen für vielseitigen Gebrauch und enthält Lotion und Lippenbalsam der Marke HUNTER für ein erfrischendes Pflegeerlebnis auf Langstreckenflügen. (red)