Neuer Senior Vice President of Sales bei Oceania Cruises

Wie die Kreuzfahrtmarke heute mitteilte, wechselt Brennan Quesnele von der Schwestermarke Norwegian Cruise Line, wo er seit Juli 2022 die Rolle des Vice President of Strategic and National Accounts innehatte, demnächst zu Oceania Cruises. In seiner neuen Fuktion wird Quesnele die weltweiten Vertriebsstrategien und Partnerbeziehungen von Oceania Cruises steuern und weiterentwickeln. Quesnele wird direkt an Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises, berichten. Die Leiter der Bereiche Field Sales, Strategic Accounts und International Sales - Tricia Wolf, Scott Kluesner bzw. Jason Worth - werden an Quesnele berichten.

Über 20 Jahre Erfahrung

„Ich freue mich, Brennan in der Oceania-Cruises-Familie willkommen zu heißen. Mit seiner Leidenschaft für Reiseberater und seinem einzigartigen Gespür für Vision, Strategie und Beziehungsmanagement wird er unser Vertriebsteam bereichern. Ich bin überzeugt, dass Brennan einen enormen Einfluss auf unsere drei neuen Schiffe in den nächsten vier Jahren haben wird“, sagt Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

Vor seiner Tätigkeit bei Norwegian Cruise Line war Quesnele bereits in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produkte bei der Flight Centre Travel Group tätig. Damit kann der Branchenexperte auf über 20 Jahre Erfahrung zuzuücknblicken. Zu seiner neuen Position sagt er: „Es ist mir eine Ehre, Teil von Oceania Cruises zu werden – einer Weltklasse-Marke, die mich sowohl persönlich als auch beruflich begeistert. Ich kann es kaum erwarten, mit unserem hervorragenden Vertriebsteam zusammenzuarbeiten, neuen Reiseberatern die Erfahrung von Oceania Cruises zu präsentieren und mit unseren leidenschaftlichsten und treuesten Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben.“ (red)