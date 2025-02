Lufthansa Allegris-Kabine ab sofort für weitere Destinationen buchbar

Ab dem 30. März fliegt die neue Kabinenausstattung auf der Langstrecke von München zusätzlich nach San Diego und New York-Newark (ab Mitte April) und ab Anfang August durchgängig auch nach Charlotte. Weiterhin angeboten wird die Verbindung nach Bengaluru. Gäste, die bereits auf diesen Flügen einen Sitzplatz reserviert haben, können sich auf ein kostenfreies Upgrade auf einen komfortablen Allegris-Sitz freuen. Die neue First Class mit ihren einzigartigen Suiten können Fluggäste zunächst auf Flügen nach San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai und Bengaluru erleben.

Alle Allegris-Ziele ab dem 30. März im Überblick:

San Francisco

Shanghai

Chicago

New York-Newark (ab 15. April)

San Diego

Charlotte (durchgängig ab Anfang August)

Bengaluru

Kostenfrei reservieren

Bei Buchungen in der Business Class bleibt die Reservierung des Classic Seat kostenfrei. Dieser bietet alle Vorzüge der neuen Allegris Reiseklasse. Optional können Fluggäste Sitze mit Zusatzkomfort (die Business Class Suite, den Extra Space Seat mit besonders viel Platz, den Privacy Seat am Fenster und das Extra Long Bed mit 2,20m Liegefläche) gegen einen Aufpreis ebenfalls über die Sitzplatzreservierung vorab buchen. In der First Class sind die Suiten wie bisher vorab kostenlos reservierbar.(red)