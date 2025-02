Blumen sind und bleiben die Nr. 1 unter den beliebtesten Geschenken zum Valentinstag. Wer darüber hinaus auch Quality Time schenken will, findet unter oehv.at/valentinstag mehr als 800 Qualitätshotels die Gutscheine für eine Auszeit anbieten.

Hotels für zwei

Mit einem Gutschein für zwei, in einem der zahlreichen Qualitätshotels zwischen Boden- und Neusiedler See, liegen Schenkende in jedem Fall richtig: „Ob Kurztrip ins Skigebiet, zum Golf- oder Wanderwochenende, Städtetrip oder Thermenhotel, Österreichs Hotellerie hat so viel zu bieten, da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, fasst ÖHV-Geschäftsführer Markus Gratzer das große Angebot zusammen. Weitere Vorteile der Hotel-Gutscheine: es ist ein hochwertiges Geschenk für Zeit zu zweit & es ist schnell zur Hand, aber dennoch kein einfallsloses Last Minute-Geschenk.

Dafür einfach eines von 800 Hotels auswählen, unter „Urlaubsgutscheine kaufen“ direkt beim Hotel der Wahl bestellen und schon kann man Valentinstag und Urlaub genießen.

Weitere Infos unter: www.oehv.at/valentinstag (red)