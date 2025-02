Ponant: Winter 2026/27 ab sofort buchbar

In Harmonie mit der umgebenden Natur bieten die Reisen an Bord des Luxus-Eisbrechers Le Commandant Charcot von Oktober 2026 bis März 2027 ein exklusives Erlebnis der winterlichen Erkundung des Hohen Nordens. Im Laufe der Jahre hat Ponant enge Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufgebaut und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um innovative Reiserouten zu entwerfen, die sowohl die Umwelt als auch kulturelle Traditionen berücksichtigen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Gästen, in die Winterbräuche der Mi'kmaq und Innu in Kanada, der Samen in Norwegen und der Inuit in Grönland einzutauchen.

Auf dem Programm stehen außerdem verschiedene Winteraktivitäten, darunter Schneeschuhwanderungen durch den borealen Wald, Hundeschlitten- und Rentierschlittenfahrten sowie Eisfischen. Zu dieser Jahreszeit bietet sich auch die Gelegenheit, das faszinierende Schauspiel der Nordlichter zu beobachten, dessen grün und rosa leuchtende Vorhänge über den Nachthimmel tanzen.

Winter im hohen Norden

Von Oktober 2026 bis März 2027 stehen insgesamt 16 Abfahrten auf dem Fahrplan. Alle Reisen sind ab sofort buchbar.

Preisbeispiele:

Die Reise „Polare Lichtschimmer, vom Nordkap bis Spitzbergen“ vom 14. Oktober bis 24. Oktober 2026 (11 Tage/10 Nächte) ab/bis Tromsø an Bord der Le Commandant Charcot beginnt bei 12.410 EUR p.P. in der Prestige Kabine (Doppelbelegung).

Die Reise „Magie des Baltikums und Wintertraditionen“ vom 24. November bis 03. Dezember 2026 (10 Tage/9 Nächte) ab/bis Helsinki an Bord der Le Commandant Charcot beginnt bei 8.400 EUR p.P. in der Prestige Kabine (Doppelbelegung). Insgesamt drei Abfahrten.

Die Reise „Abenteuer Bottnischer Meerbusen, Kurs gen Norden“ vom 22. bis 30. Dezember 2026 (9 Tage/8 Nächte) ab Helsinki/bis Kemi an Bord der Le Commandant Charcot beginnt bei 10.100 E EUR p.P. in der Prestige Kabine (Doppelbelegung). Insgesamt vier Abfahrten.

Die Reise „Sankt-Lorenz-Strom im Herzen des Winters“ vom 13. bis 27. Februar 2027 (15 Tage/14 Nächte) ab/bis Québec an Bord der Le Commandant Charcot beginnt bei 22.170 EUR p.P. in der Prestige Kabine (Doppelbelegung). Insgesamt zwei Abfahrten. (red)