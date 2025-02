Island: Neue literarische und wissenschaftliche Ausstellungen

Das Árni-Magnússon-Institut für Isländische Studien präsentiert im Edda-Gebäude in Reykjavík die neue Ausstellung „Welt in Worten“. In dieser zeigt das Institut mittelalterliche isländische Manuskripte. Diese Texte bieten Einblicke in die Ideen und Geschichten der isländischen Vergangenheit, von epischer Poesie bis hin zu Reflexionen über Leben und Gesellschaft. Mit Hilfe von Multimedia können die BesucherInnen die dynamische Welt der mittelalterlichen Literatur erkunden und Lesungen, Videos und Spiele erleben, die die antiken Geschichten lebendig machen.

Das Árni-Magnússon-Institut ist ein unabhängig finanziertes akademisches Forschungsinstitut an der Universität von Island, das unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Kultur und Wirtschaft arbeitet. Seine Aufgabe ist es, Forschung auf dem Gebiet der Isländisch Studien und verwandter wissenschaftlicher Disziplinen, insbesondere der isländischen Sprache und Literatur, zu betreiben, Wissen in diesen Bereichen zu verbreiten und die ihm anvertrauten Sammlungen zu erhalten und zu erweitern.

Chroniken der Erde

Das Naturkundemuseum im Stadtzentrum von Kópavogur hat seine Dauerausstellung um eine neue Ergänzung erweitert. Die „Chroniken der Erde“ bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte unseres Planeten, die Evolution des Lebens und die Beziehungen zwischen Tieren und Pflanzen. Die Ausstellung entwickelt sich im Laufe des Besuchs weiter, sie ist so konzipiert, dass sie sich genauso verändert wie die Natur - unerwartete Mutationen inbegriffen. Dieses familienfreundliche Museum ist kostenlos, ein Besuch bietet sich für Neugierige jeden Alters an. (red)