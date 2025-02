Air Astana erhält weiteren Airbus A320neo

Mit der Lieferung des neun A320neo, der Platz für 16 Passagiere in der Business Class und 132 Plätze in der Economy Class bietet, hat die Air Astana Group nun bereits die zehnte Maschine dieses modernen Typs in ihre Flotte aufgenommen. Das Unternehmen verfügt derzeit über 58 Flugzeuge, überwiegend aus der Airbus-Familie.

Air Astana setzt Expansion fort

Trotz der globalen Herausforderungen in der Luftfahrtbranche und der Beeinträchtigungen in den internationalen Lieferketten setzt Air Astana die Flottenerweiterung erfolgreich mit neuen Flugzeugen von führenden Herstellern fort. Diese kontinuierliche Expansion unterstreicht das Engagement der Airline, ihre Entwicklungsstrategie voranzutreiben, die sich auf den Ausbau des Streckennetzes, die Verbesserung der Betriebseffizienz sowie nachhaltiges Wachstum konzentriert.

Weitere Informationen zu Air Astana unter: www.airastana.com (red)