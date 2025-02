Falkensteiner Hotel eröffnet 2026 in Salzburg

Die bekannte Tourismusgruppe wird das bisherige Traditionshaus Hotel Alpine Palace nach einer umfassenden Neugestaltung rechtzeitig zur Wintersaison 2026/27 als 5-Sterne Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm eröffnen. Der Betreibervertrag mit dem Raiffeisenverband Salzburg als Eigentümer wurde im Dezember unterschrieben.

Heinz Konrad, Generaldirektor des Hoteleigentümers Raiffeisenverband Salzburg (RVS) sagt dazu: „Wir freuen uns, mit der Falkensteiner Gruppe nicht nur das bekannteste Tourismusunternehmen Österreichs als Betreiber gefunden zu haben, sondern auch einen Partner, der unser Ziel teilt - ein 5-Sterne Ferienhotel, das Tradition mit modernem Luxus und Gastfreundschaft verbindet und somit das hochwertige Angebot der Region perfekt ergänzt.“

Die Eröffnung sei auch für die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie: „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das der RVS, aber auch die VertreterInnen der Region in uns als Tourismusexperten legen. Mit der Eröffnung unseres ersten Hotels in Salzburg geht ein großer Wunsch in Erfüllung“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG ergänzt: „Wir freuen uns Teil der touristischen Zukunft von Saalbach-Hinterglemm zu werden – dem Ski-WM-Ort inmitten einer der attraktivsten Skigebiete im gesamten Alpenraum.“

Umbau ab Frühjahr 2025

Bevor das neue Falkensteiner Hotel im weltberühmten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn seine Türen öffnet, heißt es im Lauf des Jahres 2025 jedoch zuerst einmal "Auf Wiedersehen" Hotel Alpine Palace, das vor 18 Jahren eröffnet wurde. Darauf folgend ist eine umfassende Renovierung und Neugestaltung des Hauses geplant.

Ab der Wintersaison 2026/27 soll das 5-Sterne Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm dann die ersten Gäste mit einem ganzjährigen Angebot für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende empfangen. Ein innovatives Edutainment-Konzept sowie einzigartige Unterhaltungsangebote für junge Gäste sollen vor allem Familien mit hohen Urlaubserwartungen ansprechen.

Das zukünftige Konzept sehe eine Mischung aus Tradition und zeitgemäßem Luxus vor, das durch warme Naturmaterialien und ein innovatives Lichtkonzept unterstrichen wird. Gäste können sich unter anderem auf einen modernisierten, über 2.000m2 großen, Spa-Bereich mit Außenflächen und Pools, erlesene gastronomische Angebote und 127 vollständig neu gestaltete Zimmer und Suiten freuen. Das Investitionsvolumen beträgt 40 Mio. EUR. (red)