Mondial präsentiert Sommerkatalog 2025

Auf über 160 Seiten präsentiert Mondial inspirierende Angebote, für Individual- und Gruppenreisen. Die Themenbereiche reichen von Luxusunterkünften und Familienresorts bis hin zu Wellness-Hideaways und spezialisierten Häusern für Biker, Golfer und Hundefreunde. Viele Angebote beinhalten zudem einen kostenlosen Transfer vom Bahnhof, um die Anreise mit der Bahn als nachhaltige Alternative zu fördern.

Kulturelle Highlights

Ob Kultur, Natur, Abenteuer oder Entspannung - der Katalog zeigt die beeindruckende Vielfalt, die Österreich für Reisende bereithält. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem Belvedere Wien, das Kunstinteressierten in Wien ganz besondere Schätze präsentiert und Mondial bei der Gestaltung der Katalogcover maßgeblich unterstützt hat. Ausgewählt wurde Gustav Klimts Gemälde Amalie Zuckerkandl, eines seiner letzten (unvollendeten) Meisterwerke, das mit seiner sommerlichen Farbgebung sinnbildlich für "die Strahlkraft eines Urlaubs in Österreich" stehe, wie Mondial in der Aussendung erklärt.

Als kulturelles Highlight steht das Jahr 2025 ganz im Zeichen von Johann Strauss, dessen 200. Geburtstag in Wien und vielen anderen Regionen Österreichs groß gefeiert wird. Die Hauptstadt tanzt mit und bietet eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen, die den Walzerkönig würdigen.

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Von Aktivurlauben in den Bergen über Erholung an malerischen Badeseen bis hin zu Städtereisen und kulturellen Highlights - Reisen mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft sei bei allen Reiseformen zentrales Thema: „Nachhaltigkeit ist für uns eine Verpflichtung. Wir arbeiten mit Partnern, die das Österreichische Umweltzeichen tragen und bieten innovative, nachhaltige Programme wie unsere ‚Green Groups‘. Gleichzeitig kennen wir Österreich und seine Besonderheiten wie unsere Westentasche. Dieses Wissen nutzen wir, um für jeden Reisenden das passende Angebot zu finden - sei es ein Aktivurlaub, kulturelle Highlights oder eine entspannte Auszeit. Unser Ziel ist es, nachhaltige Erlebnisse mit persönlichem Service und fundiertem Know-how über Destinationen zu verbinden“, betont Mag. Gregor Kadanka, Geschäftsführer von Mondial. (red)