Amadeus: Buchungsstart für Flusskreuzfahrten 2026

Im Zentrum des soeben veröffentlichten Reiseprogramms steht die hochmoderne Amadeus-Flotte, die UrlauberInnen zu den kulturell reizvollsten Regionen Europas bringt. Erneut wurde das Angebot für Ausflüge erweitert: Es bietet nun für Kultur-, Sport- und Naturliebhaber gleichermaßen noch mehr Auswahl beim Landgang. Frühbucher profitieren auch in 2026 von attraktiven Preisvorteilen, das gilt ebenso für die im Voraus buchbaren Ausflugspakete.

"Das neue Programm ist das Ergebnis unseres kontinuierlichen Engagements, eine innovative sowie nachhaltige Reiseerfahrung auf dem Fluss zu gestalten. Die ausgefeilten Touren sollen unseren Gästen ein tiefes Eintauchen in die Kultur einer Region ermöglichen. Ergänzend sorgen wir an Bord für eine angenehme, gehobene Atmosphäre", so Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei Amadeus Flusskreuzfahrten.

Aktiv, Genuss, Erleben

Für die Saison 2026 hat Amadeus für jeden Reisewunsch und persönliche Vorlieben passende Flussreisen im Portfolio: So sind beispielsweis in der Kategorie „Amadeus Aktiv“ zusätzliche erlebnisreiche Radtouren durch Wien, Bamberg und Amsterdam buchbar. Zudem stehen für die Aktivurlauber neue Wandermöglichkeiten in Linz und Oberwesel sowie Erkundungen der Weinberge bei Bernkastel auf dem Plan.

In der Kategorie „Amadeus Genuss“ begeben sich die Gäste auf kulinarische Entdeckungstouren mit regionalen Spezialitäten: zum Beispiel in Passau, bei Wein- oder Sekt-Verkostungen in Koblenz, Cochem oder Rüdesheim, in der einzigartigen Markthalle „Halles de Lyon Paul Bocuse“ in Lyon oder im malerischen Dorf Grignan beim Besuch einer Trüffelfarm.

Zusätzlich bietet Amadeus Flusskreuzfahrten unter dem Motto „Amadeus Erleben“ neue inkludierte Events an Bord an, darunter einen Walzer-Kurs, Konzerte entlang des Rheins, „Budapest by Night“ mit folkloristischem Programm sowie einen Chanson-Abend auf erlesenen Frankreich-Routen. Auch Themenkreuzfahrten im Winter, zu Golf und Musik locken im Programm 2026. Das Highlight direkt zum Start des Jahres ist eine André Rieu-Kreuzfahrt von Köln nach Amsterdam, ab 5. bis 11. Jänner 2026 auf der Amadeus Cara, inklusive Konzert in Amsterdam am 10. Jänner.

Weitere Infos: Für weitere Details und Buchungen können sich Reisebüros und Vertriebspartner an die gebührenfreie Hotline 0800-2404460 sowie das Leonberger Vertriebsbüro unter (+49) 7152 56946 – 10 wenden. (red)