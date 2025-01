Buchungsstart für MSC World Asia-Kreuzfahrten 2026/27

MSC Cruises hat heute den Buchungsstart für sein neuestes World Class Schiff, die MSC World Asia, bekanntgegeben. Das dritte Schiff der innovativen World Class, deren Schiffe nach Kontinenten benannt wurden, startet am 11. Dezember 2026 in die Wintersaison 2026/27 mit siebentägigen Kreuzfahrten zu den beliebtesten Zielen des westlichen Mittelmeers, darunter Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua, Civitavecchia für Rom, Messina (Italien) und Valletta (Malta). Der Zustieg ist dabei ab jedem Hafen möglich. In der Sommersaison 2027 wird das Schiff ebenfalls 7-Nächte-Kreuzfahrten anbieten, mit Stopps in Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Messina und Valletta.

Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, sagt dazu: „Wir haben uns entschieden, unser neuestes Flaggschiff im westlichen Mittelmeer einzusetzen, da diese Region unser beliebtestes Ziel ist. Mit der MSC World Asia erweitern wir unser Angebot und bieten unseren Gästen noch mehr Auswahl an Abfahrtshäfen und Reiserouten - ganz gleich ob für den Winterurlaub oder die Sommerreise. Wie bei all unseren neuen Schiffen werden wir innovative Konzepte, Bordangebote und Services einführen, um unseren Gästen ein unvergleichliches Kreuzfahrterlebnis zu bieten.“

Die MSC World Asia ist nach der MSC World Europa und der MSC World America, die ab April von Miami (USA) aus in der Karibik kreuzen wird, das dritte Schiff der LNG-betriebenen World Class. Zu den charakteristischen Merkmalen der Klasse gehören der senkrechte Bug und das ikonische Y-förmige Heck, das sich zu einer beeindruckenden Außenpromenade öffnet. In Anlehnung an ihr Schwesterschiff MSC World America verfügt die MSC World Asia außerdem ebenfalls über sieben Bereiche, mit unterschiedlichen Angeboten, Erlebnissen und Services. So kann jeder Gaste, ob jung oder alt, seinen Aufenthalt, individuell nach den eigenen Wünschen und Vorlieben gestalten - von Entertainment und Action bis hin zu Wellness und Entspannung, von kulinarischen bis hin zu sportlichen Angeboten. Als einzigartige Akzente finden sich auf der MSC World Asia darüber hinaus subtile Designelemente wieder, die Asiens reiche Kultur, Kunst und Natur widerspiegeln sollen.

Vorteile für Mitglieder

Mitglieder des MSC Voyagers Club, die ihre Reise mit der MSC World Asia bis zum 13. Februar 2025 buchen, profitieren von 1.000 Extra-Punkten und einem Bordguthaben von 50 EUR p.P. Zudem genießen sie die exklusiven Vorteile des Clubs bei Buchungen, die mehr als 12 Monate vor der Abreise getätigt wurden, darunter einen 5%+ 5% Rabatt, doppelte Mitgliedspunkte nach der Buchung und ein zusätzliches Bordguthaben von 50 EUR ab Silver-Status.



Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)