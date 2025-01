ITB Berlin 2025: Travel Technology noch internationaler und größer

Vom 4. bis 6. März 2025 präsentiert die weltweit führende Reisemesse in Berlin ein noch breiteres und internationaleres Angebot mit Ausstellern aus über 40 Ländern. In sechs Hallen - 5.1, 6.1, 7.1c, 8.1, 9 und 10.1 - finden BesucherInnen die gesamte Bandbreite an technologischen Lösungen, während die eTravel Stage erneut mit einem starken Programm an Panels, Keynotes und Vorträgen punktet.

Internationales Ausstellerfeld

In den Hallen 5.1 und 6.1 stehen prominente Branchengrößen wie Amadeus und Sabre im Fokus. Hinzu kommt ein Stand von Travelsoft, unter dem auch die Firmen ATCORE Technology und traffics ausstellen. Wieder zurück nach einigen Jahren ist Ypsilon.net. Hotelsoftware-Lösungen werden in den Hallen 7.1c, 10.1 und 8.1 präsentiert, ergänzt durch einen neuen Schwerpunkt in Halle 9. Die Halle 6.1 wird erneut zum Zentrum für Start-ups und Innovationen, darunter TeilnehmerInnen wie Turismo aus Italien, ICEX Espana und Business France mit zahlreichen Co-Ausstellern. Zuwachs verzeichnet die ITB Berlin in diesem Jahr vor allem bei Ausstellern aus den Bereichen eSim, Künstliche Intelligenz und Payment. Das globale Zahlungsunternehmen VISA sowie Stripe, ein Zahlungskomplettpaket für Onlineunternehmen, werden sich 2025 zum ersten Mal auf der ITB Berlin in Halle 10.1 präsentieren.

Weitere Schwerpunkte

Neben Themen wie KI steht auch Automatisierung in diesem Jahr besonders im Fokus. Neu unter den Ausstellern sind Casablanca.ai, Aphy.com und weitere Anbieter, die KI-basierte Anwendungen zur Effizienzsteigerung im Hospitality-Personalmanagement (Home Bots u.a.) vorstellen. Ein weiterer Trend zeigt sich im Bereich Housekeeping-Technologien mit Anbietern wie Sweeply (Halle 10.1) und Flexkeeping (Halle 7.1c), die u.a. digitale Tools und Softwarelösungen präsentieren, um die Abläufe im Hotelmanagement und insbesondere in der Zimmerreinigung effizienter zu gestalten. Zusätzlich legen viele Aussteller ihren Schwerpunkt auf Customer-Relationship-Management (CRM), Buchungseffizienz und Direct-Booking-Lösungen, die über alle Tech- Hallen hinweg vertreten sind.

Auch Networking steht 2025 im Vordergrund - dafür können sich Technologie-Interessierte beispielsweise im Travel Tech Café powered by GIATA (Halle 5.1.) und in der eTravel Lounge powered by Travelport (Halle 6.1.) treffen und austauschen.

Für BesucherInnen, die gezielt Technologie-Innovationen entdecken möchten, bietet die ITB Berlin erstmals eine ITB Guided-Tour durch die Technology-Hallen an. Unter dem Titel „Future Ready with Tech Innovations“ werden 4 - 6 Aussteller besucht, die Einblicke in die spannendsten technologischen Entwicklungen geben.

Weitere Infos unter: www.itb.com/de/messe-marke/segmente/travel-technology/ (red)