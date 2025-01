MSC erweitert Angebot ab Florida

Wie die Reederei weiter mitteilte, werde sie daher auch das neue MSC World Class-Schiff, dessen Name bislang nicht feststeht, ab der Wintersaison 2027/28 in Port Canaveral einsetzen. Neben der MSC World America, die ab April 2025 unterwegs sein wird, das zweite Schiff dieser Klasse, das in Nordamerika stationiert wird. Bis dahin wird die MSC Grandiosa ab der Wintersaison 2026/27 ganzjährig 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Port Canaveral unternehmen. Bereits im Winter 2025/26 wird die MSC Grandiosa ihre erste Saison in Port Canaveral verbringen. Darüber hinaus wird die MSC Seashore weiterhin ganzjährig auf 3- und 4-Nächte-Kreuzfahrten zu den Bahamas und nach Ocean Cay, der Privatinsel von MSC Cruises, eingesetzt.

Langfristiges Engagement für Port Canaveral

Lynn Torrent, EVP und Chief Commercial Officer, MSC Cruises USA, dazu: „Unser Engagement für Port Canaveral ist dank der großartigen Unterstützung durch unsere Partner vor Ort und der wachsenden Nachfrage unserer Gäste stärker denn je. Reisende schätzen die gute Lage des Hafens, und mit Schiffen, die ganzjährig sowohl Kurz- als auch 7-Nächte-Kreuzfahrten anbieten, können wir die unterschiedlichen Reisewünsche unserer Gäste bedienen. Wir freuen uns besonders darauf, ein Schiff der MSC World Class in Port Canaveral zu stationieren und damit unser langjähriges Versprechen einzulösen, unsere modernsten und innovativsten Schiffe auf dem karibischen Markt einzusetzen.“

Kapitän John Murray, CEO von Port Canaveral, ergänzt: „Wir freuen uns, dass MSC Cruises mit der MSC Grandiosa die Präsenz des Unternehmens in Port Canaveral ausbaut und zudem plant, sein viertes Schiff der World Class hier zu stationieren. Mit diesen außergewöhnlichen Schiffen wird das Angebot an Kreuzfahrten ab Zentralflorida deutlich ausgebaut. Zudem unterstreichen die Pläne das Vertrauen der Kreuzfahrtindustrie in unsere Fähigkeit, Gästen stets ein Erlebnis von Weltklasse zu bieten.“

MSC World America

Die MSC World America, die im April 2025 zum ersten Mal in See stechen wird, wird ab/bis Miami auf 7-Nächte-Kreuzfahrten in der östlichen und westlichen Karibik eingesetzt.



Zu den Highlights der MSC World America zählen:

19 Restaurants, darunter das einzige Eataly-Restaurant auf See

18 Bars und Lounges, dabei auch neue Konzepte wie die All Stars Sports Bar und der Comedy Club The Loft

The Harbour, ein brandneuer Außenbereich für Familien mit dem Cliffhanger (eine Schaukel über dem Meer), einem Hochseilgarten, Wasserpark, einem Spielplatz, Entspannungsbereichen und im Reisepreis inbegriffenen To-Go-Snacks

Die World Promenade unter freiem Himmel, mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, fantastischem Meerblick und einer der längsten Trockenrutschen auf See

Die World Galleria, die sich mit Bars, Geschäften und Restaurants über drei Decks erstreckt

Der größte MSC Yacht Club für Reisende in der Karibik, die Luxus und Exklusivität suchen

Sieben Bereiche mit unterschiedlichen Themen und individueller Atmosphäre

(red)