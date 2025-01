Mit nicko cruises den Mississippi entlang

Die 13-tägigen Reisen sind ein Ensemble der komfortablen Fahrt auf dem Mississippi an Bord des modernen, 2016 gebauten Schaufelraddampfers American Splendor und eines Hotelaufenthalts zu Beginn und zum Ende. Die Reise startet in der Jazz-Metropole New Orleans und endet in Memphis, der Heimat des Blues. Auf ihrem Weg flussabwärts geht es vorbei an unzähligen charmanten Orten, prächtigen Plantagenhäusern und viktorianischen Villen - mit intensiven Einblicken in die Geschichte und Kultur entlang des Mississippi. Das Stuttgarter Kreuzfahrtunternehmen bietet die Reise zweimal im Jahr 2025 sowie viermal ab Februar 2026 an.

„Der Mississippi ist mehr als nur ein Fluss – er ist ein lebendiger Teil der Geschichte und Kultur Amerikas. Die Kreuzfahrt ist eine Entdeckungsreise durch eine atemberaubende Landschaft, als wäre man mitten in der Filmkulisse von ‚Vom Winde verweht‘, umgeben von dem weltbekannten Sound des Blues. Ich freue mich, dass wir unseren Gästen nun dieses einmalige Erlebnis bieten können“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer der nicko cruises Schiffsreisen GmbH.

Klassisch-moderner Schaufelraddampfer

Die 2016 gebaute American Splendor bietet in 98 Kabinen auf sechs Decks Platz für 180 Gäste und verbindet die klassische Eleganz eines Schaufelraddampfers mit modernen Annehmlichkeiten. Das Kreuzfahrtschiff auf 5-Sterne-Niveau gehört zu den weltweit modernsten seiner Art und wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Es spiegelt den zeitlosen Charme des Mississippi wider, während es seine Gäste durch eine spektakuläre Landschaft führt und sie auf eine entschleunigende Reise durch die Geschichte Amerikas mitnimmt.

