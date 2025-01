Dertour kauft Kroatien-Spezialisten I.D. Riva Tours

I.D. Riva Tours zählt zu den renommiertesten Anbietern für Kroatienreisen mit Schwerpunkten in den Bereichen Kreuzfahrten auf kleinen Schiffen, Gruppenreisen sowie Ferienhäusern und -wohnungen. Unter dem Dach von Dertour soll die etablierte Marke nun fortgeführt und im touristischen Verbund weiterwachsen. Vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigaben soll die Übernahme im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Ausbau des Spezialreise-Segments

Mit der Übernahme von I.D. Riva Tours ergänzt der Veranstalter seinen Kreis von derzeit mehr als 30 Spezialistenmarken, die sich europaweit unter dem Dach der Dertour Group versammeln. Zuletzt war dieses Segment durch den Zukauf von Solmar Villas, einem Anbieter exklusiver Ferienhäuser, in Großbritannien zu Beginn des letzten Jahres erneut gewachsen.

„Mit diesem Schritt investieren wir in Kroatien als schnell wachsende Urlaubsdestination in Europa“, erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO Dertour Central Europe und Mitglied des Executive Boards der Dertour Group. „Gleichzeitig freuen wir uns, mit I.D. Riva Tours unser wachsendes Portfolio an Spezialreise-Anbietern zu stärken. Damit gewinnen wir nicht nur eine renommierte Marke mit über 30 Jahren Erfahrung, sondern auch Teams mit tiefer Produktkenntnis und hoher Beratungskompetenz für Kroatien-Urlaube.“

Was bleibt - was kommt

Aktuell verfüge der Spezialist über ein Portfolio von mehr als 200 Ferienhäuser und unterhält Partnerschaften mit fast 400 kroatischen Hotels und Ferienresorts. Hinzu kommen mehr als 30 Motorsegler und -yachten, die I.D. Riva Tours exklusiv vertreibt. Perspektivisch soll das Angebot in Kroatien unter dem Dach von Dertour nun weiterwachsen. Hierzu sei eine enge Zusammenarbeit mit der kroatischen Zielgebietsagentur der Dertour Group, Destination Touristik Services, vorgesehen, die mit zwei Büros in Pula und Makarska an der kroatischen Adriaküste vertreten ist. So sollen zukünftig auch neue gemeinsame Zweigstellen in Kroatien entstehen.

Die 55 Mitarbeitenden sollen im Zuge der Akquisition übernommen werden und auch weiterhin an den Standorten Porec (Hauptsitz) und Trogir in Kroatien sowie in Gräfelfing bei München operieren. Für Gäste und PartnerInnen gilt damit, dass Buchungswege und Ansprechpartner wie gewohnt bestehen bleiben. (red)