NCL veröffentlicht Katalog 2025/26

Auf insgesamt 113 Seiten werden zunächst die beiden neuen Schiffe - die Norwegian Aqua die noch 2025 startet sowie die Norwegian Luna, die ihr Debüt 2026 feiern wird - sowie die Besonderheiten des Kreuzfahrtprodukts vorgestellt. Daran anschließend liefert der Katalog Hafeninfos, Landausflugstipp sowie natürlich auch ausgewählte Routen inklusive Schiffsinfos und Details zu den Destinationen.

Highlights des neuen Katalogs:

Mehr Karibik denn je: Mit 19 Schiffen ab 12 Häfen ist NCL ganzjährig zu den karibischen Trauminseln unterwegs. Los geht’s in spannenden Hafenstädten der USA wie Miami, New York oder New Orleans oder direkt ab Punta Cana (La Romana) und San Juan - also mitten im Herzen der Karibik.

Europa neu entdecken: Von Nordkap bis ins Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln - auch eine große Auswahl an Kreuzfahrten zu Europas historischen Städten und schönsten Küsten, ist im neuen Katalog enthalten.

Alaskas wilde Schönheit: NaturliebhaberInnen und AbenteurerInnen werden mehr der längeren Alaska-Routen, die den atemberaubenden Charme des hohen Nordens noch intensiver erfahrbar machen, geboten.

Exotik pur: Mehr Auswahl gibt es auch in Asien, im Südpazifik sowie für Australien und Neuseeland.

Gleich zwei neue Schiffe: Mit der Norwegian Aqua und der Norwegian Luna stoßen gleich zwei spektakuläre Neubauten zur Flotte und bringen KundInnen beispielsweise auf die schönsten Karibikinseln.

More At Sea: Mit dem neuen Upgrade profitieren KundInnen jetzt noch entspannter von den Dingen die Reisen ausmachen: Mehr Premium Drinks, mehr Spezialitätendinner und noch vieles mehr. Das Paket ist ab 279 EUR p. P. auf einer 7-tägigen Kreuzfahrt buchbar. Und während des Flash Sales bis zum 31. Jänner 2025 können Gäste sogar bis zu 50% auf More At Sea sparen.

Prämien für jede NCL-Buchung

Mit Freestyle Rewards, dem exklusiven NCL-Prämiensystem für den Counter, können sich Agents sozusagen für jede Buchung selbst belohnen. Dafür einfach die Buchungen auf nclfreestylerewards.com einreichen, Punkte sammeln und über Prämien freuen. Anmeldung zum Programm HIER

Weitere Infos zum Katalog:

Buchungspartner sollten das Katalogstarterpaket bereits erhalten haben. Sollten noch Kataloge fehlen, können diese auf infox.de bestellt werden. Link zur Online-Version HIER (red)