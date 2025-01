Eberhardt Travel: Neue Entdecker-Reisen nach Südamerika

"Mich faszinieren besonders die kontrastreichen Landschaften, die lebendigen Städte und die Geschichte, die bis zu den frühesten Zivilisationen zurückreicht", so Daniela Paulan, Produktmanagerin für Südamerika bei Eberhardt Travel. "Selbstverständlich ist es bei der Größe des Kontinents wichtig, einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Wir bei Eberhardt Travel bieten daher verschiedene Kombinationen oder auch einzelne Rundreisen mit Fokus auf eines der Länder Südamerikas an, " erklärt Paulan. Hier ein Einblick in das Programm von Eberhardt Travel für 2025/26:

Rundreisen & thematische Touren

Um einen Gesamtüberblick über die Vielfalt eines großen Teil Südamerikas zu erhalten, hat Eberhardt Travel eine Kombination der Länder Perù, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien zusammengestellt (Rundreise Südamerika BR-Gross). Die Gruppen reisen mit maximal 16 TeilnehmerInnen in 21 Tagen durch sechs vielseitige Länder des südamerikanischen Kontinents. Insgesamt befinden sich 47 Reisen nach Südamerika auf der Internetseite des Veranstalters. Darunter sind auch Kreuzfahrten, Zubucherreisen mit garantierter Durchführung ab 1 oder 2 Personen sowie Privat- und Mietwagenreisen. Für Singles- und Alleinreisende stehen maßgeschneiderte Touren zur Verfügung, wie beispielsweise nach Kolumbien oder Perù.

Mit dem Schiff unterwegs

Für Kreuzfahrt-Fans bietet Eberhardt Travel eine Kombination aus Rundreise und Fahrt auf der MS Oosterdam von Holland America zur Südspitze Amerikas. Auf den Spuren der Seefahrer und Entdecker erleben die Gäste die Fjorde Patagoniens und Feuerland. Die Fahrt führt durch die Magellanstrasse und um das legendäre Kap Hoorn. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile. Die spektakulären Iguazu-Wasserfälle in Argentinien und Brasilien stehen ebenfalls auf dem Programm.

Aktiv in Südamerika

Für die Reisenden, die viel Bewegung im Urlaub suchen, hat Eberhardt spezielle Wanderreisen für jeden Anspruch geplant. Dazu gehören drei Termine für eine 20-tägige Reise nach Chile entlang der atemberaubenden Fernstraße Carretera Austral, auch bekannt als Route 7 (CL-CARAU).

Die Reise in einer Kleingruppe bis maximal 12 Personen wird von Chile-Fan Sylvia Sann persönlich begleitet. Sann ist neben ihrer Tätigkeit als Eberhardt-Produktmanagerin für Österreich, Deutschland, Balkan, Fernreisen sowie für Reisen mit und ohne Rollstuhl auch Südamerika-Expertin."Wir befinden uns hier auf einer touristisch noch wenig besuchten malerischen Strecke, die vorbei an tosenden Flüssen, unberührten Gletschern und durch Nationalparks wie Torres del Paine, Alerce Andino und Queulat führt. Auf dem See General Carrera machen wir eine unvergesslich atemberaubende Bootsfahrt zu den Marmorhöhlen, " schwärmt Sylvia Sann.

Sylvia Sann weiß auch um die manchmal unplanbare Faszination Südamerikas: "Wer nach Südamerika reist, muss offen für Abenteuer sein. Es kommt immer wieder mal vor, dass Flugstrecken im Inland kurzfristig von den Airlines gestrichen werden. Da bei Eberhardt stets erfahrene Reisebegleiter aus Deutschland mitreisen, sind unsere Gäste rundum betreut, während unser Team nach der besten Lösung sucht. Oft führen diese unplanbaren Umstände auch zu neuen Highlights, die dann spontan vom Reisebegleiter als Ausflug angeboten werden," sagt Sann über ihr Traumziel Südamerika.

Neu im Katalog 2025/26

Bei der für 2025 neu konzipierten Reise nach Argentinien und Chile (CL-WAOPA) steht auf der Osterinsel, in Patagonien und Feuerland ebenfalls Wandern im Mittelpunkt: Zuerst wird der trockene Norden der Atacama-Wüste entdeckt. Anschließend führt die Tour nach Mittel-Chile und zur Osterinsel. Im zweiten Teil der Reise wandern die Reisenden in Patagonien entlang an strahlend-weißen Gletschern und schroffen Bergmassiven. "Trekking-Paradiese wie El Chalten, Fritz Roy und Cerro Torre sowie Torres del Paine und Feuerland sind ein absolutes Muss für Natur- und Wanderfans," so Sylvia Sann, die die Reise mit viel Leidenschaft für das Land zusammengestellt hat.

Ebenfalls neu im Programm ist eine Wanderreise in Perù auf dem Salkantay Trek nach Machu Picchu. An der 17-tägigen Wanderreise (PE-TRAIL) nehmen maximal 14 Personen teil, die eine sehr gute Kondition für die einzelnen Wanderrouten haben. Die Reise startet in Lima, führt über das Colca-Tal zum "Regenbogen-Berg" Vinicunca und über den Salkantay Trail. Die mystische Ruinenstadt der Inkas, Machu Picchu, ist das kulturelle Highlight der Reise, die atemberaubende Panoramen in die herrliche Landschaft Perus bietet.

"Für die Reisenden, die eher genießen als sportlich aktiv sein möchten, haben wir bei Eberhardt eine Peru-Genießer-Reise im Katalog (PE-TOTAL)", so Peggy Schkade, langjährige Produktmanagerin im Team Südamerika. "Die Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Südamerika sind tatsächlich so zahlreich, dass wir immer wieder neue Reisen auflegen," sagt Schkade, die selbst einige Zeit in Südamerika gelebt hat. "Ein besonderes Erlebnis sind unsere mehrtägigen Aufenthalte in Lodges mitten im Amazonas oder Pantanal, wo es neben atemberaubender Natur auch viele Tiere in ihrem natürlichen Umfeld zu sehen gibt", ergänzt die Reisemanagerin.

Auch Kolumbien, Ecuador, Suriname, Guyana und die Galapagos-Inseln sind bei Eberhardt Travel im Fernreise-Katalog enthalten. Eine Übersicht über alle Kataloge des Dresdner Veranstalters inklusive der Fernreisen sind HIER auf der Webseite zu finden. (red)