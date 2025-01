The Ritz-Carlton, Wolfsburg erweitert Glamping-Angebot

Dass sich zwei scheinbar gegensätzliche Urlaubsformen - Camping und Luxushotel - auch vereinen lassen, hat das The Ritz-Carlton, Wolfsburg bereits in der Vergangenheit gezeigt. Das außergewöhnliche Erlebnis, bei dem Gäste im VW California übernachteten und gleichzeitig die Annehmlichkeiten des Hotels genießen können, ist so erfolgreich, dass es nun erweitert wurde.

Zwei neue Glamping-Bereiche

Zwischen dem The Ritz-Carlton und den markanten Autotürmen wurden nun zwei neue Bereiche angelegt: Im California Garden können sich Gäste in brandneue Volkswagen California oder Grand California Fahrzeug einmieten, während der California Park exklusive Stellplätze für Gäste mit eigenen VW Campern bietet. Das besondere an diesen Stellplätzen: Alle CamperInnen können auch die Einrichtungen des The Ritz-Carlton nutzen, darunter den beliebten 40m langen Außenpool, das Fitnessstudio, die erstklassigen Restaurants Terra und Aqua, die beliebte Newman’s Bar und das Frühstücksrestaurant Aura. Übernachtungen im eigenen VW Camper im California Park sind ab dem 1. Februar 2025 und im California Garden ab dem 1. April 2025 möglich. (red)