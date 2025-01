Emirates: die neue Premium Economy

Ein toller Meilenstein für das Emirates-Team in Wien! Nach Genf, Zürich und Brüssel ist Wien erst die vierte Destination in Europa, die mit der innovativen Premium Economy Klasse in den redesignten B777 bedient wird. Damit ist Emirates die einzige Airline am Flughafen Wien, die auf ihren Verbindungen vier Klassen anbieten kann.

Elegantes Design

Am Dienstag konnten sich rund 60 PartnerInnen aus der Reisebranche persönlich von der hochwertigen Qualität der neuen Premium Economy bei einer Flugzeug-Visite in Wien überzeugen. Die 24 Sitze in der B777 sind in einer 2-4-2 Anordnung installiert und rd. 50 cm breit. Der Sitzabstand beträgt bis zu 102 cm, die Lehnen können bis zu 20 cm zurückgeneigt werden. Auffällig ist das elegante Design mit hellem Leder und Cocktailtischen aus poliertem Holz. Kurz gesagt: ein überaus ansprechendes Produkt! Am Dubai International Airport können Passagiere der Premium Economy den Check-in an eigenen Schaltern durchführen. Zudem erhalten sie Priority Boarding und Freigepäck von 35kg sowie 10kg Handgepäck.

Retrofit für 190 Flugzeuge

Im Zuge des „Retrofit“-Programms stattet Emirates 190 Flugzeuge mit der neuen Premium Economy aus. Aktuell sind bereits 40 Maschinen mit der innovativen Konfiguration unterwegs: 27 A380 und 12 B777. Zudem wird die neue Klasse auch auf drei A350 angeboten. (red.)