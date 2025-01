Air France & KLM bieten Sonderpreise

Im Rahmen der KLM - Real Deal Days von 9. bis 29. Jänner 2025 stehen Reisenden in allen Klassen - Economy Class, Premium Comfort Class und Business Class - Angebote zur Verfügung. Zu den weltweiten Zielen zählen beispielsweise Aruba, Kapstadt, New York und Cancun. Weitere Infos zu den Real Deal Days und alle Ziele unter: www.realdealdays.klm.com

Air France-Aktion

Auch Air France bietet KundInnen von 9. bis 29. Jänner 2025 exklusive Angebote für zahlreiche Ziele in der Economy Class. So geht es beispielsweise bereits ab 509 EUR nach New York, ab 649 EUR nach Los Angeles oder ab 899 EUR nach Lima. Weitere Infos zu den Tarifen unter: wwws.airfrance.at (red)