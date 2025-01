EU verschenkt wieder 36.000 Zugtickets an 18-Jährige

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Brüssel die GewinnerInnen der Herbst-Runde ihres DiscoverEU-Programms bekanntgeben. Insgesamt 35.762 EuropäerInnen unter 18 können so wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen - darunter auch 718 junge ÖsterreicherInnen.

Um mitzumachen, musste man zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2006 geboren sein und Fragen aus einem Quiz beantworten. Auch Gruppenbewerbungen zusammen mit bis zu drei Befreundeten waren möglich. Reisezeitraum ist zwischen 1. März 2025 und 31. Mai 2026. TeilnehmerInnen mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen.

"DiscoverEU ist eine Erfahrung, die das Leben verändert. Jeder Bahnhof, jedes Café, jedes neue Gesicht trägt zu Ihrer Geschichte bei. Europa sieht man nicht nur, man lebt es. An alle jungen Entdecker mit Fahrschein: Starten Sie los und nutzen Sie diese bereichernde Gelegenheit!", erklärte Glenn Micallef, EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport.

Nächste Chance auf Tickets ab April 2025

Das Programm wurde 2018 von der EU-Kommission gestartet. Jedes Jahr finden zwei Ausschreibungen statt, eine im Frühling und eine im Herbst. Im April hatten sich 186.744 junge Menschen beworben, darunter 3.452 aus Österreich. 35.511 Pässe wurden vergeben, 709 kamen hierzulande an. Das Europäische Jugendportal youth.europa.eu/discovereu_de bietet Interessierten alle Informationen zur Teilnahme sowie den genauen Ablauf. Die nächste Chance auf Tickets gibt es voraussichtlich ab April 2025. (APA / red)