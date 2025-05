Flix plant europaweiten Bahn-Ausbau

Flix, bekannt als Betreiber des Fernbusangebots FlixBus, macht mit einem Milliardenauftrag einen großen Schritt in Richtung europäische Bahnoffensive: 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge wurden beim spanischen Hersteller Talgo bestellt, die zugehörigen Lokomotiven liefert Siemens Mobility. Das Auftragsvolumen belaufe sich der Aussendung zufolge auf bis zu 2,4 Mrd. EUR, rund 1 Mrd. EUR davon sei bereits fix zugesagt.

Ziel: 650 Destinationen in Europa

Flix verfolgt mit dem Schritt eine klare langfristige Strategie. Ziel ist es, nicht nur Marktanteile zu gewinnen, sondern den gesamten Bahnmarkt in Europa aktiv mitzugestalten und auszubauen.

Bislang bedient FlixTrain rund 50 Städte in Deutschland. Durch neue Fahrzeuge und strategische Kooperationen will das Unternehmen künftig europaweit bis zu 650 Ziele ansteuern. Flix-Mitgründer und CEO André Schwämmlein sagt dazu: „Wir sehen FlixTrain als ein europäisches Produkt. Ausgehend von unserem Heimatmarkt wollen wir unser Angebot in weiteren Ländern verfügbar machen.“ (APA / red)