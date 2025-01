Hochkarätige Speaker, wie etwa Dominic Thiem, US Open Champion und Gründer von Thiem Energy, Rudolf Dömötör, Managing Director WU Gründungszentrum, Dejan Stojanovic, Founder The Failure Institute sowie weitere Experten aus Wirtschaft und Industrie werden im Rahmen des Events inspirierende Einblicke zu Innovation teilen und aktuelle Trends diskutieren. Darüber hinaus werden junge, kreative Unternehmen ihre innovativen Ideen in spannenden Start-up-Pitches präsentieren. Auch die Vergabe des Innovationspreises durch die beiden Flughafen-Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner sowie ein interaktiver Workshops von Playroom stehen auf dem Programm.



Durch die Veranstaltung führen Dejan Jovicevic, CEO brutkasten und Christoph Schmidt, Geschäftsführer des Vienna Airport Conference & Innovation Center. Das Event findet im Vienna Airport Conference & Innovation Center im Office Park 4 statt, die Anmeldung ist kostenlos möglich unter: www.viennaairport.com/innovationsauftakt2025 (red)