TAP Air Portugal erhält IATA-Umweltzertifizierung

Die IEnvA-Zertifizierung, die auf der ISO 14001-Norm basiert, ist die erste Umweltzertifizierung dieser Art für beide Unternehmen, die damit ihr Engagement für die Einführung nachhaltiger und verantwortungsvoller Praktiken im Luftfahrtsektor bekräftigen. Diese erste Phase der IEnvA-Zertifizierung beziehe sich auf Unternehmensaktivitäten mit erheblichen Umweltauswirkungen, die mit dem weltweiten Flugbetrieb und den Gebäuden beider Unternehmen in Portugal verbunden sind.

„Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wir haben uns verpflichtet, mit gutem Beispiel voranzugehen, die Umweltauswirkungen unseres Flugbetriebs zu reduzieren und eine verantwortungsvollere Luftfahrt zu fördern“, sagt Luís Rodrigues, CEO von TAP Air Portugal. „Dies ist eine Anerkennung für die gemeinsame Arbeit unserer Teams und das kontinuierliche Engagement von TAP für die Zukunft unseres Planeten.“

Maßnahmen & Initiativen

Die IEnvA-Zertifizierung sei nur einer von vielen Schritten, die TAP unternimmt, um ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu verstärken. So habe die Airline im Jahr 2024 auch ihr Flottenerneuerungs- und Modernisierungsprogramm fortgesetzt und ältere Flugzeuge durch modernere Modelle, die weniger Treibstoff verbrauchen und somit auch weniger CO² ausstoßen, ersetzt. Am Boden habe TAP die Flotte der Firmen- und Geschäftsfahrzeuge nach und nach durch Elektro- oder Hybridmodelle ersetzt und in die Installation von Elektroladestationen auf dem TAP-Campus investiert, die auch von den MitarbeiterInnen genutzt werden können.

Eine weitere wichtige Initiative sei das Projekt „Sustainable Cabin“: In Zusammenarbeit mit Cateringpor hat TAP ein Projekt zum Recycling von Abfällen durchgeführt, die an Bord der in Lissabon ankommenden Flüge anfallen. Ein Projekt, dessen Erfolg von der aktiven Beteiligung des Kabinenpersonals abhängt. Darüber hinaus hat TAP auf Langstreckenflügen in der Economy Class wiederverwendbares und recycelbares Geschirr eingeführt.

Ab 2025 werde TAP außerdem laut eigenen Angaben einen SAF-Kraftstoffanteil (Sustainable Aviation Fuel) verwenden, der der von der Europäischen Union festgelegten Praxis für die Betankung auf Flughäfen in der Europäischen Union, Großbritanniens und in der Schweiz entspricht. Der Anteil würde dieses Jahr 2% betragen. Dieser alternative Treibstoff ist zwar teurer, aber ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigeren Luftfahrt. Um die Mehrkosten teilweise auszugleichen, wird TAP einen SAF-Zuschlag einführen, der beim Abflug von europäischen Flughäfen (ausgenommen Inlandsflüge) erhoben wird. Dieser Zuschlag liegt zwischen 2 EUR in der Economy-Klasse in Europa und 24 EUR in der Business-Klasse für Interkontinentalflüge. (red)