Hahnair mit 18 neuen Partnerfluggesellschaften

Die Flüge aller neuen Partner können von Reisebüros auf der ganzen Welt über das insolvenzsichere Hahnair HR-169-Ticket ausgestellt werden. Darüber hinaus konnte der Ticketing-Spezialist zwölf weitere Verträge mit Fluggesellschaften unterzeichnen, die sich derzeit in der Implementierungsphase befinden und in Kürze kommuniziert werden. Sieben der neuen Partner-Airlines haben Interline-Abkommen mit Hahnair geschlossen und sind unter ihren eigenen IATA-Codes in den GDS verfügbar. Die verbleibenden elf Fluggesellschaften nutzen die Vorteile der Produkte H1-Air oder X1-Air, um ihre GDS-Präsenz auszubauen, und sind damit in allen großen GDSs für über 100.000 Reisebüros in 190 Märkten buchbar.

"2024 war ein erfolgreiches Jahr für Hahnair", sagt Kirsten Rehmann, CEO von Hahnair. "Wir haben nicht nur 30 neue Partner-Airlines unter Vertrag genommen, sondern auch das 25-jährige Bestehen unseres Ticketing-Geschäfts gefeiert, uns einem erfolgreichen Rebranding unterzogen und den Meilenstein von 50 Mio. insolvenzsicheren Tickets seit 2010 erreicht. Wir sind bereit für 2025 mit einem besonderen Fokus auf unsere Produkte H1-Air und X1-Air, neue Technologien und neue Vertriebskanäle. Wir werden schon bald weitere Neuigkeiten bekannt geben können."

Die 18 neuen Hahnair-Partner im Jahr 2024

Interline-Partner, die unter ihrem eigenen 2-Letter-Code verfügbar sind:

Aero Mongolia, Mongolei (M0)

Alaska Fluggesellschaften, USA (AS)

Greater Bay Airlines, Hongkong (HB)

Nesma Airlines, Ägypten (NE)

Sky Airline Perú, Peru (H8)

St Barth Executive, Frankreich (LE)

Sunrise Airways, Haiti (S6)

H1-Air-Partner, die unter dem Code H1 verfügbar sind:

Qazaq Air, Kasachstan

Thai Vietjet Air, Thailand

X1-Air-Partner, die unter dem Code X1 verfügbar sind:

Air Antilles, Antilles

Alsie Express, Dänemark

Budapest Aircraft Services, Ungarn

Corendon Dutch Airlines, Die Niederlande

Costa Rica Green Airways, Costa Rica

Dalloo Airlines, UAE

Drukair - Royal Bhutan Airlines, Königreich Bhutan

Flytrip, Panama

Sunlight Air, Philippinen

Weitere Informationen über Hahnair und seine Produkte und Dienstleistungen für Reisebüros und Fluggesellschaften unter: www.hahnair.com (red)