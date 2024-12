Andreas Sturmlechner verlässt Europäische Reiseversicherung

Mit 60 Jahren, nach genau 30 Jahren in verschiedenen Positionen im Vertrieb und Marketing der Europäischen Reiseversicherung AG, davon die letzten 10 Jahre als Mitglied des Vorstandes, und nach 20 Jahren als Geschäftsführer der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH, hat sich Andreas Sturmlechner dazu entschlossen, zum Jahresende sämtliche Funktionen zurückzulegen und aus der Unternehmensgruppe auszuscheiden. Der Schritt erfolgt im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern.

„Die Zusammenarbeit mit Andreas Sturmlechner im Vorstand der Europäischen Reiseversicherung ist von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt, seinen Witz und Charme sowie seine Kreativität werden wir vermissen“, so Wolfgang Lackner, Vorsitzender des Vorstandes der Europäischen Reiseversicherung AG.

„Ich bin unglaublich stolz auf das wunderbare Team im Unternehmen, besonders auf meine Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb und Marketing, im Partner- und Kundenservice und das Office Management des TTC und ich bin mir sicher, dass sie alle auch in Zukunft für 100%ige Partner- und Kundenzufriedenheit sorgen werden. Meinen Kollegen im Vorstand danke ich ganz herzlich für die tollen Jahre der Zusammenarbeit. Den Vermittlerpartnern - viele sind zu Freundinnen und Freunden geworden - danke ich besonders für die langjährige vertrauensvolle Kooperation“, so Andreas Sturmlechner.

Nachfolge übernimmt Kevin Radinger

Mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 wird der Vorstand der Europäischen Reiseversicherung aus zwei Mitgliedern bestehen. Wolfgang Lackner wird weiterhin als Vorsitzender des Vorstands fungieren. Die Aufgaben von Sturmlechner, mit Ausnahme des Risikomanagements, das künftig von Christian Wildfeuer übernommen wird, gehen an Wolfgang Lackner über.

Kevin Radinger wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 den Vertrieb der Europäischen Reiseversicherung leiten und direkt an Wolfgang Lackner berichten. Kevin Radinger ist bereits seit 14 Jahren erfolgreich im Sales und Marketing der Europ Assistance Österreich tätig, deren Vertrieb er auch weiterhin zusätzlich leiten wird. „Ich freue mich, Kevin Radinger mit der Leitung des Vertriebs der Europäischen Reiseversicherung zu betrauen. Gemeinsam mit den etablierten Vertriebsteams wird er den erfolgreichen Weg fortsetzen und sowohl Kunden- als auch Partnerzufriedenheit in den Fokus seiner Tätigkeit stellen“, so Wolfgang Lackner. Die Europäische Reiseversicherung ist unangefochtene Marktführerin in Österreich, Südtirol und Slowenien und wird heuer neuerlich einen Rekordumsatz erzielen. (APA /Red)