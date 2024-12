Warten aufs Christkind am Salzburg Airport

Am 24. Dezember erstrahlt das amadeus terminal 2 wieder in weihnachtlichem Glanz und sorgt so für kurzweilige Unterhaltung mit Flughafenflair für Kinder, Eltern und Großeltern. Dabei bieten auch heuer wieder zahlreiche Stationen spannende Spiele und auch Bastelideen, um vielleicht noch ein selbstgemachtes Geschenk für den Abend zu gestalten. Ein Kasperltheater und ein Zauberclown sorgen ebenso für Freude und Spaß wie das Bobby-Car-Verkehrstraining oder der Nostalgie-Zug. BesucherInnen des Familientages können sich zudem auf Kutschenrundfahrten und Führungen im modernen Albus auf dem Flughafenvorfeld freuen. Dabei erhalten die Führungsteilnehmer nicht nur viele Infos rund um den Airport, sondern können Flugzeuge hautnah beim Starten und Landen beobachten.

Basteln, Spielen, Gewinnen

Von 10 -15 Uhr kann am Flughafen gebastelt, geknetet und gespielt werden. Wie schon in den vergangenen Jahren helfen die Maxglaner Pfadfinder den kleinen Besuchern beim Anfertigen kleiner Mitbringsel oder Anhänger für den Weihnachtsbaum. Am Info-Stand verteilt der Salzburg Airport die heißbegehrten Luftballons und bei der Weihnachtstombola des DC3-Dakota-Clubs warten wieder viele kleine und große Preise auf die Teilnehmer. Für das leibliche Wohl sorgt Gastro-Partner Lagardère im „SalzBurger“. Heinemann öffnet die Pforten des Duty-Free-Shops und ermöglicht allen Familientag-Besuchern, sich das eine oder andere Last-Minute-Geschenk zu besorgen. Bevor es dann nach Hause geht darf das „Friedenslicht zum Mitnehmen“ nicht fehlen, das auch heuer wieder von der Pfarre Maxglan bereit gestellt wird. (red)