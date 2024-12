China Airlines: Rabatt zum Jubiläum

Die Angebote für die drei Buchungsklassen sind direkt im GDS einsehbar. Ausstellungszeitraum ist 12. bis 18. Dezember 2024, Reisezeitraum 19. Dezember 2024 bis 25. Oktober 2025. In der achten Woche des Jahres 2025 bietet China Airlines außerdem zusätzliche Flüge (von 19. bis 22. Februar) - insgesamt sechs Flüge ab Wien - an. Dies gebe den Reisebüros die Möglichkeit, ihren Kunden noch mehr Flexibilität bei der Reiseplanung zu bieten, heißt es in einer Mitteilung.

Mit China Airlines fliegen die KundInnen reibungslos via Taipeh zu zahlreichen Zielen in Asien und Ozeanien. Im Economy-Tarif sind 2 x 23kg Freigepäck bereits enthalten. Für Business-Class-Kunden beginnt der Komfort schon vor dem Abflug, da der Limousinen-Service ab/bis Flughafen Wien inklusive ist. Mehr Infos zu den Tarifen hier (red)