Sommerflugprogramm ab Linz mit neuen Zielen

Neu im Sommerflugplan 2025

Mit Ryanair geht es im Sommer nach Alicante, Bari und London. Die Hafenstadt Alicante an der Costa Blanca wird im nächsten Sommer zwei Mal wöchentlich (Di, Sa) ab Linz angeflogen. Sie ist nicht nur ideale Badedestination, sondern auch guter Startpunkt für einen Trip durch die Provinz Valencia. Bari, die italienische Hafenstadt im Süden Italiens, ist im Sommer zwei Mal wöchentlich (Mo, Fr) erreichbar. Berühmt für ihre historische Altstadt, erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt, um das umliegende Apulien zu erkunden. London wird bereits seit Herbst ab dem Linz Airport angeboten und im nächsten Sommer ebenso zwei Mal wöchentlich (Do, So).

Altbewährte Klassiker im Charterflugplan

Griechenland: Urlaubsinseln Rhodos (2x wöchentlich Do, Sa) und Kos (So), Kreta/Heraklion mit drei wöchentlichen Abflügen (Mo, Mi, Sa); Wie auch in den letzten beiden Jahren geht es wieder mit Rhomberg Reisen direkt nach Kefalonia (Do). Die Insel Skiathos ist mit Springer Reisen wieder wöchentlich (Fr) erreichbar. Die Schwesterninseln Alonissos und die Halbinsel Pilion im östlichen Teil sind mit der Fähre nur einen Katzensprung entfernt. Die Insel Lefkas und das dazugehörige Festland Epirus sind im Sommer bequem über den Flughafen Preveza erreichbar, der Veranstalter ist Rhomberg Reisen.

Kroatien: Mit Gruber Reisen geht es auf die Insel Brac (Sa)

Spanien: Mallorca steht zwei Mal pro Woche (Mi, So) am Flugplan.

Türkei: Antalya wird vier Mal wöchentlich (Mo, Mi, Sa, So) angeflogen.

Ägypten: Wie bereits in der Wintersaison wird das Tauch-Eldorado Hurghada (2x pro wöchentlich, Mo, Fr) angeboten.

Rundreisen und Sightseeing-Touren

Italien & Spanien: Sich auf den Spuren der alten Römer begeben und vom Flair und der guten Küche Italiens bezaubern lassen, kann man im Zuge der Sightseeing-Tour von Schöner Reisen mit Wiesinger von 1. bis 4. Mai nach Rom. Zu Ostern (17. – 21.04.) geht es nach Bilbao mit viel Kultur, Wein und Gastronomie.

Weitere Infos zum Flugplan hier

(red)