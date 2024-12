Verstärkung für Air France KLM Austria im Sales Team

Air France KLM baut den österreichischen Markt weiter aus und holt den erfahrenen Touristiker Joachim Trauner als Account-Manager in das Sales Team in Österreich.

Joachim Trauner habe durch seine langjährige Erfahrung und Tätigkeit bei verschiedenen Fluglinien - darunter China Airlines, die russische S7 Airlines, die ehemalige Air Berlin/NIKI, Ethiad sowie Austrian Airlines – in verschiedenen Sales-, Ground/Passenger- und Marketing-Positionen erfolgreich sein Know-how unter Beweis gestellt, teilt das Unternehmen mit.

Mit seinem fundierten Branchenwissen soll Trauner als Account Manager die Kunden der Air France KLM betreuen und das B2B-Netzwerk in Österreich weiter ausbauen. „Joachim Trauner kennt das Airline-Business und die Anforderungen unserer B2B-Kunden. Er ist in der Branche nicht nur bekannt, sondern sehr geschätzt. Deshalb freue ich mich, ihn in meinem Team begrüßen zu dürfen. Er wird unsere Kunden professionell betreuen und dazu beitragen, den B2B-Bereich für Air France KLM erfolgreich auszubauen“, sagt Guido Hackl, Country Manager AIR FRANCE KLM Austria, Czech Republic and Slovakia. (red)