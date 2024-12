Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im November

"Wenn hierzulande die Kälte zunimmt, steigt die Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub. Daher reservierten auffällig viele schon im November den Mietwagen für die nächsten Ferien", teilt Sunny Cars in ihrer Aussendung mit. Die stärksten Buchungseingänge verzeichnete der Anbietet für Mietwagen dabei im europäischen Raum für die Destinationen Spanien und Portugal. Außerdem teilte Sunny Cars mit, dass die Preise fürs Urlaubsauto weiter ansteigen - auf einen durchschnittlichen Buchungswert von rund 489 EUR.

Last Minute- & Frühbucher

Kurzfristigkeit zeichnet meist den Mietwagenmarkt aus - so tätigten auch im November 41% aller Buchenden ihre Reservierungen für Abreisen im November und Dezember 2024. Auf der anderen Seite steht den Last-Minute-Fans jedoch aktuell eine große Mehrheit von Frühbuchenden entgegen. Ganze 58% aller November-Reservierungen beziehen sich schon auf 2025. „Wir freuen uns, dass so viele unserem Tipp zum Frühbuchen folgen“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Denn damit bekommen sie genau ihr Wunsch-Ferienauto in ihrer Lieblings-Fahrzeugkategorie. Gerade wer im Hochsommer in eine allgemein beliebte Region reist, geht so auf Nummer sicher“.

Top-Zielgebiete im November

Griechenland steigt in der Nachfrage über Italien, doch abgesehen von diesem Überholmanöver zeigt die Länder-Top-Liste keine Veränderung. Die USA bleiben weiterhin das beliebteste Fernreiseziel, gefolgt von Südafrika, das jedoch nicht zu den Top Five zählt. All-Time-Favorite Spanien verteidigt weiterhin seinen ersten Platz. „Mit Blick auf den hohen Anteil Frühbuchender wird klar: Die jetzige Top-Länderliste dient als Indikator für die Mietwagen-Reisetrends 2025. Das zeigt das Beispiel Griechenland: Dreiviertel aller im November getätigten Mietwagen-Buchungen für Griechenland entfallen auf die Reisezeit Mai bis September 2025“, erklärt Thorsten Lehmann.

Aktuelles Ranking:

Spanien Portugal USA Griechenland Italien

Preise steigen wieder

Nachdem schon letzten Monat die Kosten nach oben kletterten, stieg der Preis noch weiter an. Der durchschnittliche Buchungswert lag im November bei 489 EUR und damit 65 EUR höher als im Oktober 2024. Auch der Vergleich November 2023 und November 2024 spiegelt diese Entwicklung wider. Damals lag das Mittel bei 444 EUR. (red)