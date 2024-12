SKY express fliegt neu nach Wien

„Kalimera SKY express! Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseziele der Österreicherinnen und Österreicher und die neue Direktverbindung nach Athen stärkt das Flugangebot in diese Region. Athen ist das Tor zur reichen Geschichte und Kultur Griechenlands sowie zu den malerischen Inseln des Landes. Gleichzeitig profitieren wir von der wachsenden Nachfrage aus Griechenland, da Wien insbesondere in den Wintermonaten eine gefragte Destination ist. Wir freuen uns sehr, SKY express als neuen Partner am Flughafen Wien willkommen zu heißen und gemeinsam neue Möglichkeiten für Reisende zu schaffen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Viermal pro Woche von Wien nach Athen

SKY express fliegt ab 3. Dezember 2024 viermal wöchentlich (Di, Do, Sa, So) zwischen Wien und Athen. Jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag findet der Abflug in Athen um 11:40 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 13:00 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 13:50 Uhr mit Ankunft um 17:00 Uhr in Athen. Sonntags findet der Abflug in Athen um 18:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 19:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 20:05 Uhr mit Ankunft um 23:15 Uhr in Athen. Geflogen wird mit einem topmodernen Airbus A320neo.

Anschluss an Inlandsverbindungen

„Wir sind stolz, diese Direktverbindung zwischen Athen und Wien zu eröffnen. Diese neue Strecke spiegelt unser Engagement wider, mit der jüngsten Flotte in Griechenland hochwertige, ganzjährige Reisemöglichkeiten anzubieten. Österreichische Reisende haben nun die Möglichkeit, nicht nur die Geschichte und Schönheit Athens zu entdecken, sondern auch von nahtlosen Anschlüssen an das größte Inlandsnetz des Landes zu profitieren. Gleichzeitig können griechische Passagiere einen direkten und bequemen Flug nach Wien genießen, eine Stadt, die für ihre Eleganz und reiche Geschichte bekannt ist“, so Ioannis Grylos, Eigentümer von SKY express. (red)