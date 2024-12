Jumeirah: Luxuriöses Debut in Afrika

Jumeirah Thanda Island liegt im geschützten Shungimbili Island Marine Reservat in Tansania und beherbergt eine immersive, exklusiv zu nutzende Villa, während Jumeirah Thanda Safari in einer der luxuriösesten privaten Safari-Destinationen Südafrikas Branded Residences und einen exklusiven Members Club bietet. Mit diesen Portfolioerweiterungen unterstreiche Jumeirah sein Engagement für die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens, so die Hotelgruppe in einer Aussendung.

Jumeirah Thanda Island

Jumeirah Thanda Island ist eine unbewohnte, 5 Ha. große tropische Insel im türkisfarbenen Wasser des Indischen Ozeans. Das private Refugium liegt im geschützten Shungimbili Island Marine Reserve und ist mit einem kurzen Hubschrauberflug von Dar es Salaam aus oder mit dem Schnellboot von der nahegelegenen Mafia Island aus zu erreichen. Die exklusiv genutzte Insel verfügt über eine außergewöhnliche Villa mit fünf Suiten und zwei traditionellen Swahili-Bandas, die den Gästen direkten Zugang zum Meer bieten. Der Privatkoch und das engagierte Küchenteam der Insel versprechen außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse mit Zutaten aus der Region an idyllischen und intimen Orten entlang des unberührten Strandes. Während ihres Aufenthalts unternehmen Gäste unter anderem Bootsausflüge mit dem eigenen Skipper. Mit dabei: schwimmen mit Walhaien, tauchen mit Schildkröten, segeln auf traditionellen arabischen Dhows zur nahe gelegenen Insel Chole oder Birdwatching.

Jumeirah Thanda Island bemüht sich darüber hinaus aktiv um Initiativen zum Schutz der Meere, darunter die Wiederherstellung von Korallenriffen und ein Programm zum Schutz gefährdeter Meeresschildkröten. Dies steht im Einklang mit den langjährigen Initiativen, die auch Jumeirah zum Schutz der Meere im Jumeirah Burj Al Arab, Jumeirah Al Naseem in Dubai sowie auch auf Jumeirah Olhahali Island auf den Malediven ins Leben gerufen hat. Jumeirah wird sich auch für das Thandas „Star for Life“-Gemeinschaftsprogramm engagieren, eine Nichtregierungsorganisation, die junge Menschen in Südafrika und auf der Insel Mafia in Tansania ausbildet und fördert.

Jumeirah Thanda Safari

Eingebettet in die reiche Tierwelt von Südafrikas nördlicher Provinz KwaZulu Natal (KZN), bietet Jumeirah Thanda Safari eine unvergessliche Erfahrung in einem der exklusivsten Big Five Naturreservate Afrikas. Das Wildreservat erstreckt sich über sanfte Hügel unberührter Wildnis, in denen verschiedene Luxusunterkünften liegen, darunter die Jumeirah Residences at The Royal Thanda Club. Ob auf der Suche nach Abenteuer oder nach Einsamkeit, die Gäste der Jumeirah Residences genießen einen privaten Zugang zu 386 Ha. sicherer, zugangskontrollierter Wildnis, zusammen mit einem engagierten Concierge-Service, der sich um alle Bedürfnisse und Wünsche kümmert.

Die Jumeirah Residences werden ab Dezember 2024 Gäste willkommen heißen, ab diesem Zeitpunkt werden zudem weitere eigens errichtete Markenresidenzen zum Kauf angeboten. Bis 2027 sind außerdem eine neue Lodge und ein ultraluxuriöses Zeltcamp geplant. Engagierte Teams von Wildführern führen die Gäste auf Abenteuer durch die Ebenen, Täler und Berge des privaten Reservats führen, und ihnen die Wunder der afrikanischen Wildnis näherbringen. (red)